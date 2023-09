"El conflicto en la Hidrovía no es con el gobierno paraguayo sino con los armadores"

"Argentina ha realizado obras, ha invertido mucho dinero para que hoy la Hidrovía sea utilizable las 24 horas" señaló Giuliano. Foto: Prensa.

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, sostuvo este jueves que la controversia que se suscitó en la Hidrovía con las barcazas paraguayas, “no es un conflicto entre los pueblos de Paraguay y de Argentina, sino un conflicto entre los armadores paraguayos, los empresarios y el concesionario de la Hidrovía, que en este caso es el Gobierno nacional”.En declaraciones a Télam, Giuliano especificó que “esto no debería ser, de ninguna manera, un conflicto diplomático, ya que lo que se está haciendo desde la Argentina, es reclamar el cobro de un peaje por las obras que se han venido haciendo desde hace 10 años en la Vía Troncal Navegable”.“Argentina hace 13 años está haciendo obras de mantenimiento, balizamiento y dragado en la Hidrovía, desde Santa Fe hasta la confluencia. Y durante 13 años esos trabajos de mantenimiento han sido gratis", recordó el ministro.Per esa situación "venció en el 2020, cuando por el tratado de Santa Cruz de la Sierra, se permitió a los firmantes cobrar los trabajos y servicios en su tramo, a partir de lo cual iniciamos los procedimientos para el cobro de peaje, solo en la vía navegable troncal”, explicó Giuliano.El titular de la cartera de Transporte también detalló que “el tráfico por la Hidrovía, tiene un peaje que distingue el tráfico internacional del tráfico local. El internacional paga en dólares, el local en pesos, cualquiera sea la bandera del buque que navega, porque el cobro no es por bandera sino por tipo de tráfico”.“Por ejemplo, si una barcaza argentina va a Asunción, pagará en dólares y si una paraguaya hace el tramo entre Resistencia y Rosario, pagará en pesos”, remarcó y añadió que “esta metodología está aceptada por Paraguay y por todos los países que utilizan la vía navegable en la zona de Santa Fe”.Giuliano insistió que el problema lo generaron “los armadores paraguayos, las empresas. Paraguay tiene la tercera flota fluvial del mundo y Argentina, se ha visto perjudicada con la disminución de su marina mercante, por las desventajas en el tratamiento”.El ministro relató que cuando visitaron con el ministro de Economía, Sergio Massa, al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la conversación se plantearon "los problemas que tiene Argentina en su tramo y el cobro del peaje”.“Les explicamos claramente los 70 millones de dólares de inversión realizada, los problemas ambientales que se nos generaron por varios incidentes con las barcazas paraguayas por derrames, como el ocurrido en Paso de los Libres, que provocaron un plan de contingencia ambiental que debió hacer Argentina, asumiendo los costos”, manifestó Giuliano.Agregó que, además, “varias barcazas paraguayas chocaron con los pilotes del puente entre Resistencia y Corrientes, lo que llevó a tener que invertir en la reparación integral de la zona de los pilotes y sus refuerzos”.“Hoy -dijo- los convoyes paraguayos pueden pasar por el puente con todas las barcazas, pero hasta antes de hacer las reparaciones, debían desarmar el convoy y armarlo del otro lado del puente. La reparación que hicimos este año del puente y las defensas, los han beneficiado y los costos fueron exclusivos de Argentina en un río que es la autopista más importante de América del Sur, y que utilizan particularmente las barcazas extranjeras, por lo que el peaje es necesario”.Giuliano insistió en que con el presidente paraguayo “hubo un malentendido, porque en ningún momento admitimos la suspensión de un peaje, que incluso, tiene sentencia judicial rechazando los planteos de los armadores paraguayos”.“Ahora, en las últimas horas, se acordó el reconocimiento de los derechos de Argentina al cobro del peaje. A partir de ahí, abrimos una mesa de discusión por las obras que se hicieron en 13 años y admitimos analizar el costo de la tarifa”, señaló.“Es un problema con los armadores, con las empresas no con el gobierno, no debería ser un conflicto diplomático”, recalcó Giuliano y ejemplificó diciendo que “sería lo mismo si los camioneros argentinos se negasen a pagar peaje en las rutas paraguayas, o los camioneros paraguayos no quisieran pagar el peaje en las rutas argentinas”."Argentina ha realizado obras, ha invertido mucho dinero para que hoy la Hidrovía sea utilizable las 24 horas y es por eso que el cobro del peaje es, absolutamente razonable”, concluyó.