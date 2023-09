Miles de fieles desfilaron en Salta ante las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

Más de 10 mil fieles marcharon por las calles de la ciudad de Salta para venerar la imagen de la Virgen de los Milagros / Foto: Javier Corbalán

La imagen de la Virgen de los Milagros dominó las postales del atardecer salteño / Foto: Javier Corbalán.

La Catedral salteña se llenó de luz y color con la llegada de los fieles en la jornada previa a la procesión final / Foto: Javier Corbalán

Los fieles que llegaron desde toda la provincia y desde otros puntos del país realizaron distintas expresiones culturales / Foto: Javier Corbalán.

en la catedral basílica de la capital salteña, en el marco de una de las fiestas religiosas más convocantes del país y que culmina este viernes con la tradicional procesión.como peregrinos del Señor y la Virgen del Milagro, y quiero agradecerles por el testimonio de fe y esperanza que nos brindan, por la gratitud a Dios”, expresó el nuncio apostólico en Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk.y les presentó “los mejores deseos, sobre todo buena salud, muchas bendiciones terrestres y celestiales, mucha prosperidad, felicidad. Y, como son peregrinos del Señor y la Virgen del Milagro, entonces también muchos pequeños milagros durante la vida cotidiana”.Las expresiones del nuncio apostólico fueron formuladas este jueves, en el atrio de la Catedral de Salta, ante la llegada de la peregrinación de la Puna,con las sagradas imágenes del Milagro.La columna de la Puna,arribó cerca de las 17, encabezada por niños y jóvenes que danzaron al ritmo de sikus, erkes, violines y tambores, con atuendos de plumas y tejidos típicos andinos.Detrás de ellos, llegó una delegación de mineros, acompañados de gendarmes y otros trabajadores de esa región, seguidos por el grueso de los caminantes,además de portar pequeñas imágenes de misachicos.Tras la bendición del nuncio,para saludar al Señor y la Virgen del Milagro, que fue el motivo de una caminata que se extendió durante varios días y que a su paso fue acogiendo nuevos fieles que se iban sumando.Para llegar a Salta, los promesantes de diferentes lugares de la Puna salteñaEn la catedral también recibieronquien les agradeció “el testimonio de fe que se acrecienta año a año”, y agregó: “Esta peregrinación nos muestra que no estamos solos, que es posible la unidad, que la herida en nuestra Patria no es lo definitivo”.“Lo definitivo es caminar juntossomos un solo pueblo y cuando nos une la fe y se transforma en caridad es posible creer en un mundo mejor”, sostuvo.Por su parte, el vicario general de Salta, monseñor Dante Bernacki, que como cada año realizó la travesía desde San Antonio de los Cobres, consideró quey viene para dar gracias a Dios”.Desde las primeras horas de la mañana de este jueves arribaron a la catedral de la ciudad de Salta numerosos grupos de peregrinos de distintas localidades,La mayoría de ellos caminó durante días para llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro,Al arribar al templo,“Ya llegan los peregrinos de la Quebrada del Toro, aplaudidos por cardones y por Dios que lo ve todo/ Caminan que te caminan, por esas rudas montañas, ni el viento ni el frío los detiene, con la fe en sus entrañas/ Bienvenidos a la Catedral, peregrinos del amor.Muchos llegaron aplaudiendo y cantando, con lágrimas rodando en sus mejillas, con los pies descalzos y llagados, y con el cansancio sellado en sus rostros,y se constituyen así en un fenómeno difícil de dimensionar, que crece con cada edición de la Fiesta del Milagro.Esta postal se repitió durante toda la jornada, en el Día del Peregrino (que por ley provincial fue recientemente instituido el 14 de septiembre) yPor otra parte, este jueves se cumplió la segunda jornada del Triduo de Pontificales, con la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz,“La cruz es un símbolo de amor, del amor más grande,quien instó a “creer en el amor, cuya demostración suprema está en la locura de la cruz”.Al pronunciar la homilía, afirmó quey “sin amor la vida no tiene sentido”.Luego, transmitió los saludos del Papa Francisco para el pueblo salteño en esta Fiesta del Milagro, y concluyo:De la ceremoniaAntonio Marocco; el obispo de Orán, monseñor Luis Antonio Scozzina; el obispo emérito de Venado Tuerto, monseñor Gustavo Help, y el obispo emérito de Iguazú, Marcelo Martorell, entre otros.