Valdés: "Massa ya está gobernando porque vamos a ganar esta elección"

Eduardo Valdés / Foto: Archivo Télam

Durante la campaña 2015, Mauricio Macri había prometido eliminar el Impuesto a las Ganacias / Foto: Archivo Télam

El diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés destacó este jueves las medidas económicas lanzadas por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, al afirmar que ""Massa está ejecutando lo que siempre dijo,", ponderó.También recordó que el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, había asegurado que "", pero luego "cambiaron de posición"."Y además Mauricio, pero "luego no lo hizo", abundó, según se informó en un comunicado.Valdés añadió que en el FdT "somos gente de acuerdos, por eso el martes que viene oficialismo y oposición vamos a votar leyes que mejoran la vida de la gente."."Tenemos que estar concentrados en 'Massa Presidente', sabemos qué se debate y qué significa esta elección, no tenemos tiempo de psicoanalizar los discursos. Los militantes trabajamos para construir esperanza, recuperar los votos que perdimos", continuó.Valdés pidió "ir uno a uno a poner la cara con quienes dejaron de confiar en nosotros, porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos un gran candidato que es Leandro Santoro, y su candidata a vice, Bárbara Rossen, es brillante"."Creo en un país en el que podamos convivir todos, los que nacieron con el dulce de leche en la mesa y los que no. Y en esas últimas mesas, tenemos que poner el dulce de leche", concluyó.