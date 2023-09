Nueve alumnos mendocinos conforman la Selección Argentina de Robótica

En Singapur, el equipo argentino deberá construir y programar un robot a partir de un kit estándar de piezas / Foto: Prensa.

Sobre First Global First Global es una organización sin fines de lucro fundada por Dean Kamen, empresario e inventor estadounidense, con el objetivo de fomentar la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en el mundo.



Para promocionar dicho objetivo, First Global celebra cada año en un país diferente las olimpíadas de robótica, en donde compiten más de 190 países.



Las anteriores sedes fueron Washington, Ciudad de México, Dubai y Ginebra. Durante 2020 y 2021 el evento se efectuó de manera virtual debido a la pandemia.

Nueve alumnos mendocinos de 15 y 16 años conforman la Selección Argentina de Robótica y viajarán el mes próximo a Singapur para competir entre el 7 y 10 de octubre en el mundial The 2023 First Global Challenge y colaborar eny mediante el uso de lagarantizar unSe trata de un grupo de estudiantes, quienes se unieron para participar en este torneo internacional que reúne a jóvenes de"Es una oportunidad única para. Nos llena de emoción y estamos dedicando un esfuerzo conjunto inmenso para obtener el mejor resultado posible", dijo emocionado Sebastián Martínez, uno de los nueve seleccionados.El equipo argentino deberá(comunes a todos los equipos), y competir en colaboración con estudiantes de otros países en un juego cuyo objetivo es garantizar un futuro energético más limpio y equitativo.El reto se llamay con su robot deberány usarlo para almacenar, transportar y convertir energía.Por ahora, trabajan con un prototipo propio para familiarizarse con los materiales y ensayar las ideas que se les ocurren, hasta que lleguen los insumos que enviará la organización para armar su proyecto final.Según explicaron desde el colegio, First Global trabaja con acompañantes locales que permiten que cada país tenga un representante en la competencia.En el caso de Argentina, se trata de la, que desde hace siete años elige y acompaña a los equipos nacionales a fin de potenciar el talento de los estudiantes argentinos en uno de los certámenes de robótica educativa más importantes del mundo."Para nosotros es un orgullo tener la oportunidad de acompañar a estudiantes del Colegio Tomas Alva Edison para que pongan a prueba sus conocimientos y destrezas en robótica y programación con el objetivo de buscar soluciones a problemáticas ambientales reales", afirmó Matías Scovotti, CEO y co-fundador de Educabot.Junto a Sebastián Martinez viajarán Sara Lamagrande, Gerónimo Herrera, Ignacio Moreno, Nicolás Enrique Expósito Marsollier, Luca Cuello, Ignacio Moreno, Franco Mancini y Martín Perello, todos alumnos del colegio mendocino.Para Nicolás, por ejemplo, un tema primordial es aprender bien el: "Me enfoco en el tema de las reglas de la competencia, debido a que cualquier infracción podría ser muy perjudicial para el equipo. Además, estoy reforzando mucho mi inglés, ya que será el idioma oficial de la competencia", dijo."Nuestro enfoque durante la preparación para el Mundial se centra en. Dedicamos nuestras tardes y más de veinte horas cada semana a este proyecto. La presión comienza a sentirse, es una carrera contra el tiempo en la que tenemos que aplicar todas nuestras habilidades para alcanzar el mejor resultado", concluyó Sebastián."En lo personal, me emociona la posibilidad de poderque tenemos todos por la robótica. Poder conversar y compartir emociones con personas de todo el mundo será una experiencia inolvidable", agregó Nicolás.Además de los chicos, forman parte del equipo Matías Gaviño, Melanie Martínez y Franco Miranda (Universidad Nacional de Cuyo) y Rodrigo Pérez (Universidad Tecnológica Nacional), quienes están altamente capacitados para brinda soporte a los jóvenes en todo momento.