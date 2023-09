Positiva repercusión del anuncio de devolución del IVA en productos de la canasta básica

Para el director General de Aduanas, Guillermo Michel, la devolución del IVA en productos de la canasta básica "alcanzará a 18 millones de personas".

Distintos sectores consideraron este jueves positiva la medida anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP),, por entender queen productos de la canasta básica permitirá mejorar el poder adquisitivo de millones de personas y fortalecer la actividad económica."Todas estas medidas lo que hacen es contribuir a que la actividad económica siga teniendo el dinamismo que viene mostrando", remarcó esta mañana, en declaraciones a AM 990.La funcionaria dijo que el Gobierno es "consciente de lo que genera la inflación en los ingresos de las familias y esto es un paliativo para tratar de compensar esta devaluación que tuvimos que hacer porque fue(FMI), que vino de la mano de Juntos por el Cambio".Batakis resaltó que "hubo una voluntad política de que la devaluación no sea tan extrema como lo había pedido el FMI, pero hubo que hacerla y fue este 22% que en Argentina rápidamente se va a precios", dijo en referencia al índice de precios al consumidor de agosto (12,4%) informado el miércoles por el IEn cuanto al siguiente IPC -correspondiente a septiembre-, Batakis vaticinó: "pero seguramente también resulte alto, no tanto como el anterior; y por eso todas estas medidas de devolución del IVA, que trabajadores que pagan Ganancias dejen de hacerlo, créditos subsidiados, fortalecimiento para los jubilados", detalló.En tanto,, confirmó que desde la semana próxima la medida ya estará en marcha: "Desde ayer estamos trabajando en la modificación de los sistemas. Hay que articular con los bancos y redes de tarjetas de débito. El lunes ya lo tenemos en marcha".En declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, Castagneto destacó queporque hay productos como la leche que no están gravadas con ese impuesto u otros que poseen distintas alícuotas, pero en donde igual se va a dar la devolución. Por lo tanto, el impacto va a ser mayor en la canasta básica".afirmó que la medida "amplía tanto el universo de beneficiarios como el monto, en"Ampliamos el monto: lo estamos haciendo con las facultades delegadas, con las que ya cuenta el ministro en el marco de la ley de solidaridad, la 27.541,, agregó.Por su parte,manifestó su apoyo a la medida: “Nosotros, desde 2015 propiciamos en Copal la devolución de IVA bancarizado para los sectores de menores ingresos de modo tal de favorecer los consumos esenciales y básicos".En declaraciones a Télam,al mismo tiempo que subrayó que "también se formaliza y se asegura que el beneficiario reciba efectivamente ese crédito para aplicarlo a su fin específico: consumos que cubren necesidades básicas".Funes de Rioja analizó que "también es importante que seasin perjuicio de la reforma integral que entendemos debe hacerse en la Argentina, donde la industria de alimentos y bebidas tributa entre Nación, provincias y municipios niveles que llegan desde casi el 40% al 50%" sobre el valor final del producto.El presidente de la, calificó de "excelentes" las medidas impulsadas por el Gobierno nacional y valoró que "el Estado está yendo por el camino que corresponde y demuestra que está rápido de reflejos".En diálogo con Télam Radio, el titular de Adduc d, y solicitó que la devolución del IVA también alcance a "quienes pagan con tarjeta de crédito o a través de transferencias".Asimismo,consideró que "es una medida positiva que debería mejorar el poder de compra en productos básicos de sectores que realmente lo necesitan”.Quiroga dijo a Télam“Por lo demás, estamos esperando los detalles técnicos para su implementación inmediata”, afirmó el ejecutivo de Changomas.Massa explicó que tendrán vigencia desde este lunes hasta el 31 de diciembre, pero en breve el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para que este beneficio se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales.