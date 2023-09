Wine Star Awards 2023: nominaron por primera vez a una argentina como "Persona del Año"

Cada año, Wine Star Awards honra a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas en el mundo del vino / Foto: archivo.

Otras nominaciones de argentinos y argentinas

Lanominó este jueves como candidata a "Persona del Año" en los Wine Star Awards 2023 a Magdalena Pesce, gerenta general de Wines of Argentina (WofA), entidad dedicada a la promoción de la marca y la imagen país de los vinos argentinos en el mundo.Es la primera vez, desde que se realizan estos premios en 2000, que una figura argentina aparece como posible candidata a ocupar el podio de esta terna, destacaron desde WofA.Cada año, Wine Star Awards honra a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas a través de 13 categorías y otros reconocimientos especiales.Por su prestigio, trayectoria e influencia de su panel de expertos,"Como mujer profesional de la industria vitivinícola argentina, recibir la nominación a Persona del Año por Wine Enthusiast me llena de emoción", afirmó Pesce.Según la ejecutiva, "este reconocimiento no solo destaca mi trabajo y el de mi equipo en Wines of Argentina, sino que tambiénEste honor es un testimonio del papel crucial que las mujeres desempeñamos en la vitivinicultura argentina".Los premios se darán a conocer en la gala anual de la 24° edición de Wine Star Awards, que se celebrará el 5 de febrero de 2024 en la ciudad de Miami.En enero de 2021, Magdalena Pesce se convirtió en la, entidadA fines de 2021, fue elegida comopor Women in Wine & Spirits Award en la categoría "Branding y mercadotecnia" por las prácticas en Responsabilidad Social Corporativa de la entidad.En febrero de 2022 fue nombrada, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, por su trabajo para posicionar al vino argentino a nivel internacional.En los premios también fue nominado Juan Pablo Murgia, enólogo de Bodega Otronia y Bodega Argento, de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, como "Enólogo del Año"; la expresidenta de Bodegas de Argentina Patricia Ortiz como "Ejecutivo del Año"; y Antigal Winery & States del Valle de Uco como "Bodega del Nuevo Mundo del Año".