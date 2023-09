Kicillof: "Apuntamos a que la libertad sea para todos, no sólo para los de poder adquisitivo"

Kicillof encabezó la inauguracion de obras en Moreno.//Foto Prensa GPBA

Pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad.//Foto Prensa GPBA

Kicillof y la intendenta e Moreno, Mariel Fernández, entregaron de 1.363 computadoras personales.//Foto Prensa GPBA

Foto Prensa GPBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que "", habría un montón de ciudadanos que "", al poner como ejemplo una de sus medidas de gestión, y remarcó su objetivo es que "la libertad sea para todos, no sólo para los de poder adquisitivo".Kicillof encabezó en el distrito de Moreno la reapertura de la, la ampliación de un centro de salud y la entrega de computadoras a estudiantes, tras lo cual inauguró la ampliación de un centro de salud y la base de la UTOI."Esta subdelegación no es solo una oficina: es el Estado que promueve la defensa de los derechos, el respeto a las condiciones de trabajo y a las leyes que cuidan a los y las trabajadoras", expresó Kicillof.Y añadió que esta reapertura "fue posible porque Moreno está construyendo unay porque pusimos al Ministerio de Trabajo nuevamente al servicio de los intereses de los trabajadores"."Si la libertad es sólo la libertad de mercado, habría un montón de bonaerense no podrían acceder a una computadora", dijo y añadió que la gestión busca que "la libertad sea para todos, no sólo para los de poder adquisitivo".Se trata de latras haber sido cerrada por la gestión anterior.Por su parte,, destacó la "posibilidad de compartir y proyectar el crecimiento del trabajo y la industria gracias a la presencia de un Estado que defiende los derechos que otros proponen eliminar"."La inauguración de esta delegación representa lo que alguna vez fue una utopía y hoy se transforma en una realidad: en estos espacios ratificamos las conquistas", dijo.Kicillof también inauguró lasr del(CAPS) "Dr. Corsi", con la participación del ministro de Salud, Nicolás Kreplak.Las tareas de readecuación y ampliación del CAPS de Moreno Sur se realizaron a partir de unay cuenta con cinco consultorios, tanto para atención general como para odontología y ginecología, y atiende además a otras especialidades como pediatría y psicología, se informó oficialmente.Kreplak remarcó que "este es un centro de salud de un pueblo organizado que articula con el Estado para ponerlo en valor y hacerlo crecer a través del financiamiento y los recursos"., dijo.Además se pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad para fortalecer la respuesta a situaciones de emergencias en el distrito y se entregaron computadoras para apuntalar el programa de Historia de Salud Integrada.Las autoridades inauguraron las instalaciones de lade la Policía provincial, en la localidad de Paso del Rey, que implica el despliegue de 300 efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), once camionetas Ford Ranger y 12 motos BMW para el patrullaje y la prevención del delito.En el marco del programaKicillof y la intendenta e Moreno, Mariel Fernández, encabezaron el acto depersonales a estudiantes del último año de 23 escuelas secundarias de Moreno.Sostuvo que "con este programa apuntamos a que la libertad sea para todos y todas, no solo para los que cuentan con un gran poder adquisitivo".A partir del trabajo conjunto entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación,ue están previstas para este año en beneficio de alumnos y alumnas de los 135 municipios.