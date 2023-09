Guillermo Coria va por su sexta serie como capitán y la incógnita sobre su continuidad

Foto: X (ex twitter) @AATenis

🪄 Descripción gráfica de magia 🤩#100AñosDavis🇦🇷 pic.twitter.com/WIcMtjPimN — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 14, 2023

asumirá este fin de semana ante Lituania, en una campaña que resalta un único triunfo en su debut en el cargo y luego cuatro derrotas, con la incógnita sobre si continuará en el cargo en 2024 o bien cerrará su ciclo de dos años."Ojalá pueda seguir un año más porque me siento cómodo y tenemos grandes jugadores. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, obviamente con errores como cometemos todos, pero felices cuando los resultados acompañan, mientras que cuando existen cosas negativas siempre estamos atentos para corregirlas", explicó el "Mago" Coria en diálogo con la prensa luego del entrenamiento de Argentina.El santafesino de 41 años, luego perdió las siguientes en las finales jugadas en Bologna con Suecia, Italia y Croacia (en la fase de grupos) y finalmente en febrero de este año ante Finlandia, en Espoo, por los Qualifiers.Si bien el "Mago" no oculta su deseo de seguir como capitán argentino, se sabe que no dependerá de él sino de una decisión de laSegún pudo averiguar Télam, existen al menos tres candidatos que seducen para reemplazar a Coria, quien a su vez cuenta con el apoyo de la nueva camada de tenistas argentinos, aunque esto no será determinante para la AAT cuando evalúe su gestión para luego tomar una decisión.