El G77 generará "mayor solidaridad del Sur Global", dijo Cabañas Rodríguez

El cambio climático será uno de los ejes de la declaración, ya que los países industrializados son los que más dióxido de carbono producen, pero las mayores tragedias vinculadas al calentamiento global ocurren en las naciones en vías de desarrollo

Cabañas Rodríguez mencionó la cumbre del G20 de la semana pasada en India en la que hubo "marcadas ausencias", en referencia a los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Putin, respectivamente, y destacó que el nuevo presidente del foro "es el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, no el Brasil de Jair Bolsonaro"

El diplomático José Ramón Cabañas Rodríguez, quien en 2015 se convirtió en el primer embajador de Cuba en Estados Unidos en más de 50 años, opinó que la cumbre del G77+ China que tendrá lugar este viernes y sábado en La Habana "puede significar un punto de inflexión" para promover "una mayor solidaridad del Sur Global" en temas como cambio climático, relaciones económicas con el Norte y cooperación científica.Funcionario con 37 años de experiencia en el servicio exterior, estuvo al frente de la delegación de la isla en Washington tras el deshielo de los lazos que propiciaron los entonces presidentes Barack Obama y Raúl Castro, con un paso previo como embajador ante Austria, Eslovenia y Croacia, entre otros destinos.Con ese currículum conoce en detalle algunos de los consensos que ya se alcanzaron entre los 134 países que forman parte del grupo, que vienen negociando una declaración final que debe ser ratificada por los jefes de las delegaciones antes de ser presentada el sábado próximo, en el último día de la cumbre, que se desarrollará en el Palacio de Convenciones de la capital cubana.Entre los puntos ya acordados que aparecerán en ese texto "está la descripción que se hace de los principales problemas que enfrenta un mundo en subdesarrollo que intenta recuperarse de los terribles impactos de la pandemia de la Covid-19", anticipó en declaraciones a Télam."Situación a la cual se suman las consecuencias de pandemias previas, digamos económicas, que van desde la deuda externa, la falta de financiamiento para el desarrollo, el efecto de las medidas coercitivas unilaterales y el desplazamiento humano que sustrae de dichos países un recurso esencial para el desarrollo", manifestó.El cambio climático también será un eje de la declaración, ya que los países industrializados son los que más dióxido de carbono producen, pero las mayores tragedias vinculadas al calentamiento global ocurren en las naciones en vías de desarrollo."Los G77+China están diciendo en su proyecto de resolución que temas como el cambio climático no solo existen, sino que deben ser preocupación de todos. Hay un llamado al abordaje común de dichos retos, sin egos, ni pretensiones de superioridad", manifestó Cabañas Rodríguez."O todos actuamos, o no habrá mundo en la forma en la que lo conocemos hoy. Y en este esfuerzo debe primar la colaboración y la solidaridad, no las invasiones o los abultados presupuestos militares", apuntó.El diplomático, que hoy dirige el Centro de Investigaciones de Política Internacional, indicó que otro consenso es "la importancia que todos los miembros del grupo le conceden al papel que puede jugar la ciencia, la tecnología y la innovación en lograr un salto cualitativo profundo en el nivel de desarrollo económico para aquellos países que quizás tengan los mayores recursos naturales del mundo, pero no las principales universidades, centros de investigación, o empresas de alta tecnología".La trascendencia de este tema queda manifiesta en que la cumbre del grupo, que representa el 80% de la población mundial y que es considerado por su peso específico como la mayor organización intergubernamental dentro de la ONU, se hará bajo el lema "Los retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación".El embajador también destacó que es igual de importante el consenso sobre lo que no se expresará en la declaración final que, según adelantó, no hará mención explícita a la guerra en Ucrania, cuestión que viene atravesando los documentos y debates de la gran mayoría de los foros internacionales en los últimos 18 meses."Estos 134 países no consideran, como sí lo hace la OTAN o la Unión Europea, que los peligros de este mundo están relacionados con supuestas expansiones malignas de países como Rusia o China", comentó.Y agregó: "No se refrenda, sino que se cuestiona, un orden, más bien un desorden mundial que ha estado marcado por las pautas del llamado Occidente, que ha impuesto sus modelos de orden político, los principios asociados, pero esencialmente un desequilibrio a favor de unos pocos".A modo de síntesis, el diplomático consideró que la cumbre en La Habana marcará "un hito en la historia reciente" y fomentará la cooperación Sur-Sur: "No tengo dudas de que habrá una mayor solidaridad del Sur Global, porque ya existe una nueva solidaridad entre los desposeídos", apuntó."Hay grandes retos ante nosotros, pero no albergamos dudas de que la cita de La Habana puede significar un punto de inflexión en el tratamiento de estos temas", comentó.Cabañas Rodríguez, que es doctor en Ciencias por la Universidad de La Habana y profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, pidió además "poner en perspectiva" la cumbre del G77 en La Habana respecto a los sucesos que tuvieron lugar inmediatamente antes y los que ocurrirán con posterioridad.Entre los hechos anteriores se refirió a "una pandemia de la Covid-19 donde imperó básicamente la lógica de 'sálvese el que pueda' y, se podría agregar, 'con sus propios recursos'"."Más allá de unas pocas donaciones de vacunas, escasos fondos y material médico, lo cierto es que fue evidente, incluso en el llamado mundo desarrollado, que la Humanidad en su conjunto no está preparada para enfrentar este tipo de eventos. Las grandes corporaciones que lucran con la salud humana se han enriquecido exponencialmente, a pesar de las graves pérdidas de vidas humanas. ¿Podemos decir que ese esquema funciona?", cuestionó y, por el contrario, subrayó la decisión de Cuba de enviar expertos "a más de 40 naciones" durante la pandemia."Tuvimos presencia incluso en territorios de ultramar (coloniales) de varias metrópolis europeas, que ni siquiera tuvieron tiempo, o decisión política, para mirar más allá de sus fronteras. Pero para Cuba todo el Caribe es su entorno más inmediato", apuntó.Entre los hechos previos que pueden reconfigurar el mapa geopolítico también se refirió a la reciente cumbre de los Brics, en Sudáfrica, en la que se decidió aceptar nuevos Estados miembro, entre ellos Argentina, y se habló de un comercio internacional en monedas distintas al dólar.Además, mencionó la cumbre del G20 de la semana pasada en India en la que hubo "marcadas ausencias", en referencia a los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Putin, respectivamente, y destacó que el nuevo presidente del foro "es el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, no el Brasil de Jair Bolsonaro".En cuanto a los hechos posteriores a la cita en la capital cubana, resaltó que a fines del mes próximo "habrá un gran evento en China para marcar los 10 años del lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta", la nueva Ruta de la Seda, "que ha resultado una nueva forma de convocar a los países para alianzas económicas, que no se basa en imposiciones políticas, que funciona con países que tienen una multiplicidad de tendencias ideológicas".