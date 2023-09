Francisco Cerúndolo: "Jugar la Davis es diferente a todo"

Foto X (ex Twitter) @AATenis

, el tenista número uno del equipo de Copa Davis de la Argentina, admitió este jueves que representar al país "es diferente a todo lo que pueda vivir en el circuito", en la antesala de la, por el Grupo Mundial I y en la que se intentará avanzar a los Qualifiers de 2024., expresó Cerúndolo, de 25 años y ubicado en el casillero 21 del ranking mundial de la ATP, en una entrevista difundida por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).Cerúndolo es el líder del equipo que este sábado y domingo recibirá a Lituania en el, en el barrio porteño de Palermo, en una serie en la que se intentará avanzar a los Qualifiers del año próximo, a la instancia previa a la fase de grupos de las Finales de la Davis que suelen jugarse en septiembre de cada temporada."No jugamos casi nunca en Argentina salvo los dos ATP, así quey poder disfrutar de esto que es lo más lindo", añadió el mayor de los hermanos Cerúndolo, quien suele jugar cada año el Córdoba Open y el ATP de Buenos Aires, sus únicos torneos en el país.Cerúndolo, campeón este año en el ATP británico de Eastbourne, sobre superficie de césped, jugó apenas tres veces en Copa Davis, con un saldo de un triunfo y dos derrotas, aunque ese historial seguramente lo revertirá ante los lituanos."El estadio tiene una mística increíble, espero disfrutarlo al máximo. El año pasado fue mi debut en Copa Davis y ahora se viven muchas cosas nuevas, estoy más asentado y maduro en el circuito, no se si jugando mejor, espero que sí y poder trasladarlo a la cancha", añadió la principal raqueta de la Argentina.El equipo que tiene como capitán a, posiblemente en la última serie de su gestión que culminará a fin de año, se completa con(28), el debutante(35) y una dupla de dobles muy fuerte, con dos "top ten":(9) y(10).En el caso de Báez, fue campeón este año de tres torneos, dos sobre superficie de polvo de ladrillo, en el Córdoba Open y Kitzbuhel, en Austria, y otro sobre cemento, en Winston Salem, en los Estados Unidos.En cuanto al dobles, Molteni y "Machi" González forman una dupla muy ganadora en esta temporada, con cinco títulos, el más importante el mes pasado en el Masters 1000 de Cincinnati, en los Estados Unidos.Molteni y "Machi" González protagonizaron un año fantástico con títulos en el Córdoba Open, Río de Janeiro, el Conde de Godó, en Barcelona, Washington y el mencionado en Cincinnati.Etcheverry (34), por último, alcanzó el mejor rendimiento de su carrera a los 24 años, así llegó a los cuartos de final en Roland Garros y a dos finales en el circuito: Santiago, Chile, y Houston, Estados Unidos.Si bien la Davis suele ofrecer sorpresas, algo de eso vivió Argentina cuando perdió en febrero último ante Finlandia como visitante en la ciudad de Espoo, eso no evita escaparle al favoritismo amplio que ostenta el equipo nacional frente a Lituania, por la diferencia de jerarquía entre los tenistas, la superficie seleccionada de polvo de ladrillo y una localía influyente con el aliento constante del público.Los lituanos asumirán la serie con un tenista experimentado como Ricardas Berankis, de 33 años y actualmente 231 del ranking mundial de la ATP (fue 55 en 2016, su mejor año) y dos adolescentes como Vilius Gaubas (476, 18 años) y Edas Butvilas (532, 19 años).En cuanto a la formación de Argentina, está claro que Cerúndolo y Báez asumirás los puntos de singles en la serie que comenzará el sábado a las 12 con los dos partidos de individuales, mientras que Lituania opondrá a Berankis y a uno de los dos juveniles, no tomará parte en principio el cuarto jugador que llegó a Buenos Aires para completar el plantel: Tadas Babelis, de 26 años y sin ranking.En ese contexto, Argentina debería sortear con holgura la serie ante los lituanos y avanzar a los Qualifiers que le permitirán volver a codearse con los países de elite del tenis mundial.