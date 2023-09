Gago en la cuerda floja: Roger Martínez, titular para jugar ante el Ciclón

Foto: Maximiliano Luna

El delantero colombianoserá titular el próximo sábado ante San Lorenzo en el clásico de la cuarta jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, que será clave para la continuidad del entrenador Fernando Gago al frente de Racing Club.Martínez, de 29 años,del miembro inferior derecho sufrida en la revancha ante Atlético Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el pasado 10 de agosto.El desgarro privó al delantero de jugar la ida ante Boca Juniors y sólo le permitió ingresar unos pocos minutos en la vuelta ante el "Xeneize", por los cuartos de final del máximo torneo intercontinental, instancia en la que Racing quedó eliminado por penales.El futbolista surgido de las inferiores del club de Avellaneda jugó toda la segunda etapa en la derrota por 5 a 3 ante Huracán por los octavos de final de la Copa Argentina, el sábado pasado en el estadio Mario Alberto Kempes.De esta manera,, quien irá al banco a pesar de sus dos conquistas en la caída frente al "Globo".El DT académico viene de quedar eliminado en la actual Copa Libertadores ante Boca, en el torneo federal frente a Huracán, mientras que perdió la posibilidad de coronarse campeón de la última Liga Profesional al perder 2 a 1 como local ante River Plate.Estos resultados negativos se suman a la poca tolerancia hacia el técnico por parte de los simpatizantes albicelestes, quienes no verían con malos ojos un posible alejamiento de su cargo en caso de una derrota en el Nuevo Gasómetro.Gago, de 37 años, además dijo que su equipo no está "obligado" a quedarse con la actual Copa de la Liga, luego de la caída ante el conjunto de Parque Patricios, declaración que no cayó bien en los hinchas.En otro orden, para visitar a San Lorenzo, Gago no podrá contar con el zaguero central Leonardo Sigali (sobrecarga en el músculo sóleo y edema en zona aquileana) y en su lugar entrará Nazareno Colombo, el último refuerzo del equipo.El exdefensor de Defensa y Justicia ya se encuentra recuperado de un esguince de rodilla y tobillo que lo marginó de todos los partidos que jugó la "Academia" desde su llegada al club a principios de agosto.Además, el mediocampista ofensivo Baltasar Rodríguez dejó atrás un traumatismo en zona del cuarto y quinto metatarsiano del pie derecho y quedó a disposición de Gago.El arquero Gabriel Arias y los mediocampistas Juan Nardoni y Juan Fernando Quintero también quedaron bajo las órdenes de Gago luego de haber llegado en condiciones tras sus compromisos con seleccionados nacionales.De esta manera, el probable once de Racing es el siguiente: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Juan Nardoni, Jonathan Gómez; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez, Agustín Ojeda.La "Academia" se ubica en lo más alto de la Zona B con 7 puntos, al igual que Newell's Old Boys y Sarmiento (con un partido más).Racing visitará a San Lorenzo el próximo sábado desde las 17:00 en el estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Fernando Rapallini y la transmisión de la señal de cable ESPN Premium, en un encuentro válido por la cuarta jornada de la Zona B de la Copa de la Liga.