Qué fue el proyecto de soberanía tecnológica de Allende y cómo sirve hoy para analizar las Big Tech

Evgeny Morozov brindó charlas en el CCK y la Unsam, como parte de una visita a América Latina / Foto: Cris Sille

El podcast "The Santiago Boys" VER VIDEO

Reconstrucción de la sala de operaciones del Proyecto Cybersyn / Foto: CCK

Flores y Beer La construcción de un internet socialista necesitaba un guía, y para eso los jóvenes chilenos acudieron a un candidato "improbable": Stafford Beer, antiguo oficial de los servicios de inteligencia británicos, alto ejecutivo de IPC (por entonces la mayor editorial del mundo) y dueño de una lujosa mansión en Londres y un Rolls-Royce.



Un verano de 1971, Beer recibe una carta de Chile, para ser parte de un proyecto tecnológico para Allende, y así es reclutado por el joven ministro de Allende, Fernando Flores.



"Dos personajes muy diferentes y también casi opuestos", resumió Morozov, quien agregó que luego las vueltas de la vida hizo que "Flores lograra una carrera muy exitosa como empresario tecnológico en Silicon Valley, el camino con el que había empezado Stafford Beer", quien terminó como activista de izquierda.



El Proyecto CyberSyn

Mantas inspiradas en el Proyecto Cybersyn se venden por internet como objeto de culto / Foto: Boot Boyz Biz

Soberanía tecnológica frente al poder de las Big Tech

El podcast "The Santiago Boys" tiene nueve episodios y ya está disponible en las plataformas / Foto: Cris Sille

El trabajo de Morozov para "The Santiago Boys" se basa en dos años de investigación (más de 200 entrevistas + trabajo de archivo) / Foto: Cris Sille

Eluna apuesta pionera por usar el entonces popular télex y computadoras para gestionar la economía nacional que tuvo lugar en Chile por iniciativa del gobierno de Salvador Allende, hoy puede reinterpretarse a la luz de los debates actuales sobre las Big Tech (las grandes plataformas tecnológicas) con los temas candentes como inteligencia artificial, 5G y microchips.Una historia que recupera el escritor e investigador bielorruso 50 años del golpe militar de Pinochet , al reconstruir el esfuerzo por desarrollar unapor parte de los jóvenes tecnócratas e ingenieros de esa época, "¿Cuál es la relevancia de esta iniciativa para leer la realidad actual? "Por un lado, recuperar la visión crítica sobre la tecnología de los Santiago Boys", destacó Morozov en diálogo con Télam, y por otra parte, "desarrollar las tecnologías que nos pueden ayudar a construir otra economía", uno de los objetivos de Proyecto Cybersyn, que toma su nombre en inglés deEn formato de podcast, Morozov logró entrecruzar historias paralelas con elementos dramáticos de teatro, pero sin ficcionalizar, para llegar a un público que quiere escuchar la experiencia aún sin saber nada de Chile o de tecnología. "Fue muy importante desarrollar una dimensión personal y crear conexiones emocionales con dos personajes clave: Fernando Flores, político chileno que fue el inspirador del proyecto, y Stafford Beer, gurú de la tecnología y consultor británico".Dos personajes diferentes que se unieron para materializar el espíritu de época trazado por los, en oposición a los, economistas que ayudaron a (Augusto) Pinochet a construir un mundo neoliberal y privatizado".El Proyecto CyberSyn, que surge de la(Corfo), se enmarcó en ese contexto chileno más amplio pensado por esos jóvenes de Allende,, explicó Morozov."La idea era utilizar la tecnología para crear otro tipo de economía con un sector público fuerte, capaz e innovador, y Cybersyn fue el software para ayudar en la misión de la nacionalización de las empresas".La historia del Proyecto Cybersyn fue una iniciativa delbajo Salvador Allende para gestionar de modo más eficaz las empresas nacionalizadas por su administración.¿Cómo era el mecanismo?(red de teletipos conmutada, un método para enviar mensajes escritos electrónicamente). "Cada fábrica tuvo un modelo de los procesos productivos desarrollado por los mismos trabajadores y gestores, y comunicados a los ingenieros del proyecto", detalló el investigador bielorruso.Allíy eran importantes para, por ejemplo, aumentar la proactividad. "Cuando estos diez indicadores eran identificados, se empezaban a monitorear los datos pertinentes a esos indicadores, y se mandaban al centro de cómputos en Santiago usando este software desarrollado por Stafford Beer".Lo que había que hacer también era "separar las tendencias aleatorias y esporádicas que no tuvieran relevancia para la gestión, de entre las tendencias reales que indicaban que había un problema emergente", diferenció Morozov, y resumió que la idea "" de las compañías nacionalizadas.Como parte de esta iniciativa(que hoy en día es imagen de mantas vendidas por internet como objeto de culto),. Aunque parecía una transmisión en tiempo real, esa tecnología no existía en la época, entonces para procesar las fotos sacadas en las fábricas "necesitaban viajar hasta Argentina porque en Chile costaba mucho dinero".Con este software,, destacó Morozov.Este proyecto, que fue parte de una apuesta más amplia por la soberanía tecnológica que soñó Allende, se vio interrumpida cuando el 11 de septiembre de 1973 un grupo de militares encabezó ungolpe de Estado contra el presidente socialista, elegido democráticamente tres años antes, que instauró una sangrienta dictadura cívico-militar de 17 años y fue liderada porAugusto Pinochet., expresó el escritor.Aunque se sitúa en un contexto donde las tecnologías eran rudimentarias y los debates en torno a la inteligencia artificial o el 5G no existían, esta historia también recupera una historia de lucha de América Latina "contra la ITT, el gigante tecnológico de esa época"., agregó. "Allí los chilenos y los otros países del pacto buscaron crear una alternativa al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero en el ámbito tecnológico, y que fuera más justo y con el adicional de facilitar el acceso a las tecnologías limitadas muy caras que normalmente no están disponibles para los países en desarrollo".Al referise a la dominación de las grandes corporaciones tecnológicas, Morozov mencionó los riesgos para las naciones dependientes: "Por una parte,porque las multinacionales que las ofrecen al principio, en general, cobran menos de sus costos actuales (como Uber, por ejemplo) para generar presencia"."Por otro lado,, agregó. Por ejemplo, "Allende quiso nacionalizar ITT porque habían firmado un contrato muy largo, de 60-70 años, para estar en el país, pero después de 25 años no quisieron invertir más y los costos a los usuarios fueron muy altos", relató.El proyecto Cybersyn, mencionó el escritor, contando los motivos que lo llevaron a embarcarse en esta investigación., más allá de los de las ONG o instituciones sociales".Entonces, reflexionó, es importante también "hablar de las infraestructuras alternativas que necesitamos, de qué podemos hacer con los modelos de inteligencia artificial que explotan todo el conocimiento público e incluso financiado por las estructuras públicas (como artículos académicos), y luego las empresas de inteligencia artificial llegan a este campo, toman los datos que encuentran, producen los modelos y luego los venden a los gobiernos". Una situación a resolver."En Brasil esta agenda existe y acá, en Argentina, también se está empezando a debatir. El espíritu permanece porque es una extensión por la lucha de la soberanía económica", concluyó.La serie de podcast "The Santiago Boys" está disponible en YouTube y Spotify.