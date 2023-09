Diputados y dirigentes sociales rechazaron las propuestas de privatizar la salud pública

Diputados y organizaciones advirtieron sobre propuestas privatizadoras de salud de la oposición VER VIDEO

"Nos hemos propuesto la obligación social de advertir a la comunidad toda y a los sectores particularmente interesados en el campo de la salud de que si esto se materializa sería un genocidio encubierto" Daniel Godoy

Foto: Camila Godoy.

Diputados nacionales y dirigentes de 30 organizaciones gremiales, políticas y sociales del ámbito sanitario manifestaron su rechazo a las propuestas privatizadoras de la salud pública por parte de las fuerzas políticas La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC).Del encuentro, que se realizó en el anexo C de la cámara baja,, el presidente de la comisión de Salud de la cámara baja;(CTA);(Soberanía Sanitaria);(Fesprosa);(Libres del Sur);(Espacio intersindical Salud y Trabajo) y(Cicop)., quien destacó la importancia de impulsar movilizaciones en diferentes sectores para "esclarecer en el boca a boca esto de que no podemos ir para atrás".Por su parte, Godoy dijo a Télam que lo que los movilizó "es la preocupación respecto de los dichos y las promesas electorales de algunos candidatos de la oposición, que"."Nos hemos propuesto la obligación social de advertir a la comunidad toda y a los sectores particularmente interesados en el campo de la salud de que si esto se materializa sería un genocidio encubierto", señaló el dirigente.En la oportunidad,en caso de que en las próximas elecciones triunfe la oposición, entre ellas la defensa de los trabajadores de la salud."La repercusión de estas posibles medidas no sólo influirá en la calidad y el acceso a prestaciones y servicios de los sectores populares y la clase trabajadora, sino que generará más precarización laboral, achicamiento de planteles de salud, más gasto directo por parte de lxs pacientes, más listas de espera; en definitiva, un brusco deterioro de las condiciones de salud de la población", advirtieron.En el texto, la Multisectorial afirmó que "desde una amplia convergencia multisectorial, que incluye un amplio abanico de representaciones partidarias, sindicales, académicas, sociales y pluriculturales,".Destacaron en ese sentido la importancia de ". La disyuntiva sigue siendo Salud Universal como Derecho versus Salud como Mercancía"."Algunos candidatos presuponen la anulación de muchas conquistas en materia de derechos, como la Ley de Salud Mental, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con cobertura integral y gratuita, la Ley de Producción Pública de Medicamentos, las actuales coberturas de Obras Sociales solidarias, como el PAMI y otras", advirtieron.En tanto, aseguraron que "", apuntó el comunicado, y subrayó que "un ejemplo fue establecer que nuestra aerolínea de bandera se ponga a disposición de las necesidades de insumos sanitarios".Finalmente, a través del texto los dirigentes sostuvieron que "a pesar de la atomización, informalidad y obstáculos existentes se define consensuar diferentes acciones para llegar a lxs ciudadanxs con nuestra propuesta de transformar el actual sistema por un sistema justo que implica la defensa de la soberanía sanitaria, el derecho al acceso y la gratuidad del sistema de salud".