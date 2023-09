Mataron de una puñalada a un turista argentino en Bolivia

La víctima fue identificada como Matías Rosales. Foto: Facebook

Un turista argentinoy la pareja de la víctima denunció que no quisieron trasladarlo en ambulancia para atenderlo en el hospital de la zona, informaron este fuentes policiales., quien se encontraba con su pareja en la ciudad de Oruro, del partido homónimo ubicado al oeste de Bolivia.que minutos antes había estado tomando mates con él."Fue un colombiano, se nos sentó a hablar con nosotros. No discutieron en ningún momento. Fueron a comparar una gaseosa porque teníamos que entrar al hotel dónde estábamos y volvió así", sostuvo la mujer, de la cual se desconoce la identidad.-que está en viaje hacía Bolivia-, y con las autoridades policiales que siguen con la búsqueda del sospechoso.Además,"Estamos en pleno proceso de investigación. Todo el personal de diferentes áreas y tareas está abocados a la búsqueda",En tanto,"Más de 40 minutos para ir a buscarlo;Nos negaron la atención, nos dijeron que no había ambulancias y cuando llegábamos hay más de tres estacionadas", expresó.Por último, la mujer reclamó en medio de un ataque de llanto: "Cuando a él lo subieron a la camioneta tenía signos vitales, ¿Quién se hace cargo de ésta vida ahora?, Somos argentinos, ¿por eso nos niegan la atención? Le negaron el derecho a la vida".La causa quedó a cargo del fiscal Aldo Morales de la Fiscalía de Oruro, indicaron las fuentes.