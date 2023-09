Pese a las críticas por representar a un Estado laico, Macron irá a una misa del Papa

Après 15 jours de panique morale sur l’abaya et de stigmatisation des musulmans, Macron va s'afficher à la messe du pape.

Logique. Il se moque de la laïcité et piétine ses principes, la séparation des Eglises et de L'Etat, la neutralité de l'Etat vis a vis des religions. Tartuffe pic.twitter.com/wJ9YnKuXDD