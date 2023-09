Un hincha de Colón nominado como mejor aficionado en los premios The Best

Foto: captura de pantalla TNT Sports.

De la Liga de los Campeones del Mundo a los The Best 🤩



Este padre hincha de Colón fue captado por las cámaras de TNT Sports y está nominado al Premio a la Afición de la FIFA 🏆 pic.twitter.com/vsTiAxymZZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2023

Un trabajador del mercado de frutas y verduras de Santa Fe fue nominado a los premiosen la categoríatras haber sido captado por las cámaras dándole la mamadera a su hijo de dos meses en el partido que Colón, club del que es hincha, jugó ante Barracas Central el 21 de mayo pasado."Me enteré esta mañana. Es una locura, pensé que solo era una imagen viral. Yo soy Daniel 'Toto' Iñiguez, tengo 32 años, de barrio San Agustín", dijo hoy el fanático "sabalero" ante una consulta de radio Aire de Santa Fe, donde contó que su hijo Tiziano tenía dos meses en ese momento.Iñiguez es un trabajador del Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe y al llegar a su puesto en la mañana de hoy se vio sorprendido por sus compañeros, ya que no se había enterado porque tiene en arreglo su teléfono."Me levanté y no me llegó ningún mensaje al celular porque lo llevé a arreglar. Llego al mercado, al trabajo, y todos me felicitaban y me apoyaban. No entiendo nada. No caigo. Dejemos todo en manos de Dios, si hay que votar, ya saben", dijo Iñiguez.Sobre la imagen que se vio en la transmisión del partido, el simpatizante explicó que "en el entretiempo (del partido ante Barracas) le doy la mamadera y se ve que me estaban filmando. Se hizo viral y ahora, bueno, no caigo".Toto reveló con picardía que es hincha de Colón desde el día que nació, justamente un 15 de abril, fecha en que celebra su aniversario Unión, el tradicional adversario de la ciudad."¿Si me imagino de traje en Zúrich? Ojalá se dé. Dejo todo en manos de Dios, voy con la camiseta", comentó sobre la posibilidad de ser elegido como mejor aficionado de la FIFA.El hincha de Colón comparte terna con Fran Hurndall, una mujer australiana que condujo con sus pies un balón desde Gold Coast hasta Sídney y "se convirtió en un inspirador ejemplo para mujeres y niñas en el ámbito deportivo", en una aventura que además "recaudó fondos para la organización Women Sport Australia".Más conmovedora aún es la historia del colombiano Miguel Ángel, un hincha de Millonarios que logró cumplir su última voluntad de conocer a los jugadores de su club "antes de someterse a la eutanasia debido a una enfermedad terminal".La FIFA presentó al hincha santafesino como "un hincha del Club Atlético Colón de Santa Fe, al que grabaron en las gradas infundiendo un sentimiento de lealtad al club a su bebé en brazos" mientras "le daba el biberón"."Esta escena inmortalizó el deseo de transmitir desde la más tierna edad el amor por los colores de su equipo”, señaló la FIFA en su sitio web oficial al anunciar a los nominados.Desde hoy los hinchas pueden votar al candidato de su preferencia en el link fifa.com/fifaplus/es/the-best-fifa-football-awards/articles/votacion-premio-the-best-como-votar-elegir-ganadores