Demichelis suma a De la Cruz y Rondón y define el equipo para el domingo

Foto: Leo Vaca (archivo)

El entrenador de River Plate,, recuperó en el entrenamiento de este jueves a, y ya puede definir el equipo que jugará ante Arsenal el domingo desde las 19.30 en el Más Monumental.Si bien el volante uruguayo y el delantero venezolano realizaron tareas más livianas que el resto porque llegaron con desgaste -tras ser titulares en los dos partidos de sus respectivas selecciones- aún tienen un par de días de recuperación.De todos modos,luego de las altas médicas para jugar de Bruno Zuculini, Paulo Díaz, Leandro González Pírez y Rodrigo Aliendro.Después de la crisis en los días posteriores a la derrota con Vélez, el dilema para el entrenador es si mantiene su idea de cambio de sistema táctico o si regresa al equipo con el que logró salir campeón de la Liga Profesional.En este último caso tiene disponible a la formación que en algún momento salió de memoria con: Franco Armani, Milton Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Aliendro, Esequiel Barco, Ignacio Fernández y De la Cruz; Miguel Borja.Si bien la duda para este equipo tendrá que ver con cómo llega De la Cruz, ahí la decisión sería por cuidado y no por cuestiones tácticas por lo que podrían ingresar Agustín Palavecino o el propio Pablo Solari.En cambio si Demichelis se mantiene con la idea de cambiar la forma de jugar apostando a ir delineando el equipo para el año que viene en un tiempo de transición, la historia puede ser muy distinta en cuanto a jugadores y sistema.En este caso, como la elección del DT va a estar muy ligada a los hechos que sucedieron en las últimas semanas con las filtraciones y los rumores de mal clima con los históricos, el panorama puede ser complicado si el equipo no rinde.y frente a Arsenal que, si bien fue el último que le ganó, no pasa por el mejor momento.El equipo que se entrenó este jueves a la mañana en el River Camp, con una práctica de fútbol con un selectivo de inferiores, viene de perder ante Argentinos 3-2 en el debut, después le ganó a Barracas Central 5-1 y perdió con Vélez 2-0. Mañana se repetirá la rutina en el predio del club en Ezeiza para luego concentrar el sábado en el estadio.Además,, casi todos de pelota parada, lo cual generó mucha dudas en el funcionamiento de la defensa que hace marcación en zona y no hace marca personal.Por otra parte, se esperan los nombres de los convocados este sábado para saber qué sucede con jugadores como Jonatan Maidana, David Martínez, Zuculini, Andrés Herrera, Claudio Echeverri y Sebastián Boselli, que podrían quedarse fuera de la lista.Precisamente, el juvenil Echeverri se sumó al plantel luego de entrenar en la semana con el seleccionado argentino Sub 17 de Diego Placente que se está preparando para jugar el Mundial de la categoría en noviembre.