Para Bullrich, Milei es "violento" y la dolarización una oferta "mágica y facilista"

"Milei dice que las personas son cucarachas o que todos los periodistas son ensobrados” Patricia Bullrich

"Revoleo de dinero"

De gira A partir del viernes la postulante comenzará una gira por distintos puntos del país, que la llevará este viernes a las localidades bonaerenses de El Palomar, Bolívar y Olavarría. El sábado, en tanto, visitará Puna Alta y Bahía Blanca, mientras el lunes estará en Corrientes y Resistencia.



Con la consigna “Es Ahora”, Bullrich intenta reeditar lo que fueron las movilizaciones del “Sí, se puede”, protagonizadas en su momento por Mauricio Macri luego de perder las PASO de 2019, y que le permitieron achicar la diferencia rumbo a la segunda vuelta electoral.

El libro y la selección

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich,(LLA), Javier Milei, y consideró que la propuesta del diputado nacional de dolarizar la economía "es una oferta mágica y facilista"."Tiene un nivel de violencia fuerte que se le nota. No acepta a nadie que tenga un pensamiento distinto", señaló Bullrich en declaraciones a Radio con Vos, en las cuales contestó declaraciones del líder de LLA, quien objetó la participación de la exministra de Seguridad en la organización Montoneros durante los años '70."Siempre asumo que participé de la Juventud Peronista, pero dije que había que superar la violencia como forma de acción política.. Milei dice que las personas son cucarachas o todos los periodistas son ensobrados”, remarcó la postulante de JxC.En ese sentido, Bullrich desestimó que las propuestas formuladas en el marco de la campaña electoral por el economista ultraliberal tengan un carácter "disruptivo" y alertó sobre los actores que "se le acercan", como el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo.“No creo que la oferta de Milei sea disruptiva. La dolarización es una oferta mágica, facilista. Tampoco veo como disruptivos a los actores que hoy se están acercando a Milei como, por ejemplo, (Luis) Barrionuevo. Es como que hay un continente vacío en ese espacio.”, apuntó en relación a las conversaciones que mantuvieron en las últimas horas el candidato de LLA y el gremialista gastronómico.La candidata también cuestionó el plan económico del Gobierno nacional al evaluar que la administración de Alberto Fernández "abandonó a la gente a una situación de pobreza en todos los sectores”.“La descapitalización y la falta de oportunidades se agrava con este ministro de Economía que hace de Presidente y", afirmó Bullrich en alusión al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.Sobre el anuncio hecho por el ministro de Economía respecto de elevar el mínimo no imponible a partir del cual se paga el impuesto a las Ganancias, la postulante aseguró que "siempre" está de acuerdo con la baja de impuestos, pero en este caso es un efecto para ganar algún voto".Para la exfuncionaria de la Alianza,, ya que el salario promedio en 2019 era de 1000 dólares y ahora es de 440, la licuación es total y absoluta”.Asimismo, cuestionó las asambleas realizadas por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en las cuales mantuvo charlas con albañiles que llevan adelante obras públicas, y dijo que le hacía recordar “la década infame”.“Es como, parece la década infame”, afirmó la candidata de la oposición.Al ser consultada sobre por qué no cuestionó públicamente el atentado que sufrió Cristina Kirchner, aseguró: “Yo estaba a punto de hacer un repudio y Alberto Fernández salió a la media hora a decir que los responsables del atentado éramos nosotros”.“Ellos mismos construyeron quién era el enemigo y te ponen en el lugar de haber cometido un atentado. ¿Qué repudio vas a hacer?”, concluyó.Bullrich, presentará esta tarde su libro “De un día par el otro, medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de Gobierno”,de la Universidad de Buenos Aires.El libro de 224 páginas, editado por Sudamericana, será presentado a las 17, y en ese trabajo la candidata expone sus prioridades en caso de llegar a la Casa Rosada.El miércoles la postulante opositora presentó desde el barrio de Belgrano a, entre los que estuvieron los gobernadores electos Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) e Ignacio Torres (Chubut), además de intendentes y legisladores del espacio.