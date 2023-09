El cuadro recuperado de Van Gogh está dañado y tardarán meses para restaurarlo

Foto: AFP

La pintura "Jardín rectoral en Nuenen en primavera"

El cuadro de Vincent van Gogh que había sido robado y que fue recuperado esta semana por un detective neerlandés tiene rayaduras y deberá ser restaurado, por lo que pasarán algunas semanas o incluso meses hasta que pueda ser nuevamente exhibido al público: "No está en perfecto estado pero se puede restaurar", aseguró el, a la agencia AFP.La obra fue, cuando el museo estaba cerrado de forma temporal por las restricciones contra el coronavirus.Un video de las cámaras de seguridad divulgado por la policía neerlandesa mostró el momento en el que el ladrón entró a la institución tras romper las puertas de cristal con un martillo y huyó minutos después con el cuadro, que había sido prestado por el Museo Groninger para una exposición temporal.Después de una pesquisa personal alineada con las búsquedas de los investigadores, quien dio con el paradero del lienzo fue el detective neerlandés Arthur Brand, conocido como el "Indiana Jones del arte" por sus hallazgos anteriores de obras robadas.Brand fue citado en plena noche por un hombre que le devolvió el cuadro envuelto en una bolsa de la tienda Ikea, en condiciones de preservación tan deficientes que habrían provocado los daños que detectaron luego los especialistas."Cuando estaba en la bolsa de Ikea (...) hacía calor, así que no es lo ideal. Ya había sufrido durante tres años y medio", señaló el director del museo.Está. Según Bluhm, podrían pasar "semanas o incluso meses" antes de que vuelva a ser expuesto al público.El director de la institución aseguró que el período entre el robo y su hallazgo fue una montaña rusa emocional. "Me dijeron 'por favor, venga a Amsterdam para identificar el cuadro'. Dije 'bueno, pero lo creeré cuando lo vea'", relató.Cuando se identificó la obra, Bluhm fue directamente al Museo Van Gogh de la capital neerlandesa para dar la buena noticia. "Llamé y les dije: 'Voy de camino, ¿están ahí? ¿Pueden abrirme la puerta y dejarme entrar? Tengo algo para ustedes", relató., donde el artista residió a lo largo de dos años y donde concibió más de una cuarta parte de su obra, entre ella su primera obra maestra, "Los comedores de patatas".El detective que lo halló había recibido en 2020 fotos del cuadro como "una prueba de vida" de que seguía entero. Lo presentaban junto con un ejemplar del diario The New York Times fechado el 30 de mayo de ese año y era una señal de que los ladrones trataban de encontrar un comprador. "O mejor, una salida, porque sabemos que ha ido pasando de un grupo delictivo a otro sin que supiesen qué hacer. Es una práctica habitual en circuitos mafiosos que usan el arte como aval por si les arrestan", contó Brand a la prensa.. Posteriormente fue declarado culpable y sentenciado a ocho años de prisión, ya que también fue condenado por robar, en otra ocasión, otra obra maestra, de Frans Hals, llamada "Dos niños sonriendo".