Casa de Moneda: los motivos por los que no hubo delito, según el tribunal

La denuncia que originó la apertura de la causa penal se presentó durante el macrismo.

Por unanimidad, los jueces remarcaron que Katya Daura era presidenta de la Casa de Moneda y su seguridad "se ajustó a los estándares adecuados a su importancia estratégica".

Katya Daura fue absuelta al término de un juicio en julio pasado.

La fiscalía no formuló acusación contra Parrilli por la "inexistencia de delito", en la causa por dinero destinado a la impresión de un libro.

El Tribunal Oral Federal 7 descartó que haya habido delito en la contratación de un esquema de seguridad para la Casa de Moneda durante la gestión de la, al difundir los fundamentos en base a los cuales la absolvió, junto a otros imputados, al término de un juicio en julio pasado.En los mismos fundamentos, el TOF7 detalló que también absolvió aly otros imputados en otra causa que se juzgó en ese debate por el, ante la decisión de la fiscalía de no formular acusación por, según la resolución a la que Télam tuvo acceso este jueves.En julio pasado, el Tribunal absolvió a todos los acusados al término de un debate oral en el cual según los fundamentos del veredicto difundidos ahora se llegó a "descartar que los servicios de custodia hayan tenido un destino particular en provecho de la funcionaria y su grupo familiar", en relación a lapara su persona, esposo e hijos y un sistema satelital de vigilancia."En efecto, el juicio ha permitido demostrar la relevancia estratégica de la SECM (Casa de Moneda) para el Estado argentino y la importancia de que, como tal, cuente cony la de su grupo familiar", concluyó el Tribunal., los jueces del TOF7 Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori remarcaron que Daura era presidenta de la Casa de Moneda yLa colocación de dispositivos de seguridad en vehículos particulares de la entonces funcionaria "resultaba oportuna, por cuanto se demostró que en muchas ocasiones la nombrada, que existía una confusión entre su rol de funcionaria y de madre, y que las rutas por las que transitaba generaban una preocupación a nivel de seguridad", remarcó el veredicto en sus fundamentos de más de 600 carillas.En el juicio oral,tras la producción de numerosas pruebas., fue impulsada por el entonces presidente de la Casa de Moneda,, en enero de 2016, quien sostuvo que su antecesora en el cargo había usado fondos del organismo para su custodia personal particular desde 2012.