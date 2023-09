Taiwán detectó casi 70 aviones de guerra y 10 buques chinos cerca de la isla

Taiwán contra Elon Musk

Taiwán acusó al multimillonario Elon Musk -dueño de la red social X- de "adular ciegamente" a Beijing, después de que el empresario afirmara que esta isla, que tiene su propio Gobierno, es una "parte integral" de China, y lo comparara con Hawái en un podcast.



Musk "adula ciegamente a China y si sus comentarios nacen de intereses comerciales, no merecen ser tomados en serio y este orador no merece respeto", declaró el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jeff Liu.



"No sabemos si el libre albedrío de Musk está en venta, pero Taiwán no está en venta", afirmó el portavoz.