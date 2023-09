La NASA publicó un informe sobre ovnis

La NASA publica un informe sobre ovnis. Foto: Archivo

Qué son los OVNIs

El director de la NASA en conferencia de prensa.

Los objetivos de la misión

La Agencia Espacial de los Estados UNidos (NASA) publicó este jueves un esperado informe sobre ovnis que, según especialistas,, informó la agencia AFP.La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) anunció el año pasadoSu objetivo no era analizar uno por uno los eventos observados ni intentar explicarlos, sino formular recomendaciones sobre cómo estudiarlos en el futuro.Tras la publicación del informe, tuvo lugarLa Agenciadefine estos fenómenos -que ya no llama OVNIS sino UAP(fenómenos aéreos no identificados), con la idea de desestigmatizar el tema- como "la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse científicamente como un avión o un fenómeno natural conocido".Si bien reconoce la existencia de tales eventos y la necesidad de tomarlos en serio,Durante una reunión en junio, los expertos subrayaron la necesidad de recopilar más datos, de una manera mucho más rigurosa que hasta ahora. Un miembro del panel pidió la creación de una oficina dedicada al tema dentro de la agencia espacial.Al inicio de los trabajos se anunciaron tres objetivos.recopilar toda la información disponible públicamente, de gobiernos, empresas privadas, asociaciones e incluso particulares.determinar qué información falta y cuál es la mejor manera de recopilarla., pensar en cuáles son las mejores herramientas para analizarlos en el futuro.Según algunos expertos,La inteligencia estadounidense y el Pentágono también han investigado la cuestión,