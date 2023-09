Massa, sobre las medidas económicas: "Salimos a tenderle la mano a la gente"

Foto: Maximiliano Luna

Críticas a Milei

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unidad por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que el oficialismo “salió a tenderle la mano a la gente” con las últimas medidas económicas anunciadas, al tiempo que reiteró quedebido al préstamo de 45 mil millones de dólares que tomó el expresidente Mauricio Macri del Fondo Monetario Internacional (FMI), la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía.con la eliminación del impuesto a las Ganancias. Le bajamos el impuesto a las pymes y eliminamos el IVA a los alimentos y los productos de limpieza e higiene", destacó el miércoles noche Massa durante una cena que mantuvo con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, funcionarios, legisladores y dirigentes del peronismo provincial, en la capital riojana.Durante su discurso ante los dirigentes, el candidato oficialista admitió que el país “tiene problemas económicos”, y recordó que cuando asumió el Gobierno del Frente de Todos (FdT) "no se supo contarle a la gente la verdad sobre la situación que se recibió"."Heredamos la peor deuda que un país puede tener que es una contra el Producto Bruto Interno. Argentina tomó un préstamo con el FMI para pagar la timba financiera", remarcó el ministro de Economía.El miércoles, Massa anunció la implementación desde el lunes y hasta el 31 de diciembre de un programa de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de artículos de la canasta básica con tarjeta de débito, como parte de las medidas adoptadas para morigerar el impacto de la devaluación de mediados de agosto.Luego de comentar las medidas, los presentes aplaudieron en señal de respaldo a las iniciativas del titular del Palacio de Hacienda, quien les pidió a los dirigentes “ir casa por casa a buscar la victoria para defender que el esfuerzo que hicimos se transforme en bienestar para nuestra gente”., subrayó el postulante presidencial.En ese sentido, Massa estimó que UxP "estará en la segunda vuelta", y en esa instancia "se ganará la elección”.“Tenemos que animarnos a liderar la agenda del tiempo que viene, porque la tecnología nos cambia como sociedad. La robótica nos cambia el mercado de trabajo. Está cambiando la forma de comunicarse de nuestros pibes y está cambiando eso el comportamiento social, porque además se empiezan a discutir nuevos derechos en la Argentina y en el mundo”, subrayó.Asimismo, Massa cuestionó al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y planteó que el próximo 22 de octubre “lo que está en juego en Argentina es una cuestión de valores"."No es lo mismo vivir en un país donde nosotros nos comprometemos como Estado a garantizar la seguridad, que en un país en el cual se plantea la venta libre de armas”, sentenció.También objetó la propuesta del economista ultraliberal de "eliminar la coparticipación” porque una iniciativa como esa afectaría "la idea de un Estado nación cuando se plantea que cada provincia debe arreglarse con lo propio".“La falta de una mirada federal hace que un día planteen que no hace falta inversión ferroviaria y no habrá más, sin entender que el corredor bioceánico es clave para el desarrollo del norte”, puntualizó.