Se realiza hoy el sorteo para el debate presidencial

Se establecerá, por ejemplo, qué atril ocupará cada uno de los candidatos en cada uno de los debates y cuál será el orden en el que se presentarán. Foto: Archivo.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) realizará este jueves los sorteos vinculados con el desarrollo de los debates presidenciales, que tendrán lugar en octubre en Santiago del Estero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para las elecciones generales, informaron fuentes judiciales.Los sorteos se desarrollarán con unen la sede del tribunal electoral hasta el que llegarán representantes de los cinco aspirantes a la Presidencia de la Nación, informaron las fuentes consultadas.A través de ese procedimiento, por ejemplo,de los candidatos en cada uno de los debates y cuál será, detallaron fuentes del tribunal electoral.Los debates presidenciales se realizarán los domingos 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se realizaría también un tercer debate el 12 de noviembre, en caso de balotaje.Los cinco candidatos presidenciales que superaron las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) fueron Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).Los representantes de cada espacio que están acreditados para participar de los sorteos de este jueves son Karina Milei y Santiago Caputo (Milei); Martin Siracusa (Bullrich); Juan Manuel Olmos y Santiago Garcia Vázquez (Massa); Diego Bossio (Schiaretti) y Guillermo Ermili y Carlos Platkowski (Bregman), según pudo constatar esta agencia.Los representantes de los cinco candidatos protagonizarán, además, ladel debate en las que ellos mismos estuvieron trabajando durante el último tiempo junto con un Consejo Asesor, adelantaron las fuentes consultadas.La presentación del Debate Presidencial 2023 se realizo el 31 de agosto último y estuvo a cargo de las autoridades de la CNE -su presidente, Alberto Dalla Via; su vicepresidente, Santiago Corcuera, y el juez de Cámara Daniel Bejas-, en un encuentro con la prensa realizado en la sede de la institución ubicada en el centro porteño."Se trata de un debate institucional de carácter obligatorio fijado por ley y representa un bien público porque surgió desde la sociedad civil. Por eso entendemos que el debate no es de los candidatos, sino más bien de los ciudadanos", expresó en aquella oportunidad el presidente de la CNE.Dalla Via destacó allí el trabajo realizado desde principios de año por el Consejo Asesor del Debate 2023 conformado por representantes de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil "comprometidas con la promoción de los valores democráticos", en busca de garantizar un debate "transparente, dinámico y participativo".Entre los integrantes de este consejo se encuentran los exjueces León Carlos Arslanian y Ricardo Gil Lavedra; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y los especialistas Belén Amadeo, Atilio Borón, Marcelo Cavarozzi, Daniel Dessein, Delia Ferreira Rubio, Adriana Guerrero, Alejandro Tullio, Leandro Vergara, Manuel Calderón, Gala Díaz Langou, Héctor Paz y Silvana Vives.