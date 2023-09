Cambio de discurso: JxC votará en contra del proyecto que exime de Ganancias a trabajadores

Foto: Maximiliano Luna (archivo)

El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados anticipó quedel Poder Ejecutivo quey que mañana comenzará a debatirse en la comisión de Presupuesto y Hacienda.difundido por el principal espacio opositor de la Cámara baja.A continuación, el texto dice que "coincidieron en que Massa debe enviar este viernes el proyecto de Presupuesto 2024 tal como lo obliga la Ley de Administración Financiera y también la adenda al Presupuesto 2023, producto de que la inflación acumulada en el año ya superó la pauta del 60 por ciento votada en 2022"."Esto hizo que se disparase la cláusula que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso una ley complementaria y que le prohíbe hacer readecuaciones presupuestarias. Si no hiciera alguna de las dos cosas estaría incumpliendo sus deberes de funcionario público", dijeron los legisladores.Por otra parte, señalaron que "el Gobierno muestra su desesperación electoral impulsando una baja de impuestos para algunos sectores sin ninguna baja del gasto público lo que implica que será financiado íntegramente con emisión monetaria, es decir con más inflación"."El día que se conoció que la inflación de agosto fue de 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, el ministro y candidato Sergio Massa propone un plan platita recargado. Nosotros no vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa, no vamos a ser cómplices de hacerle ese daño a los argentinos", cerraron.Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, aclaró a través de un audio: "Nosotros sí estamos a favor de la baja de impuestos, pero no es 'a la que te criaste', no es tirando todos los días una iniciativa. Hace dos horas Massa rompió la última piñata, para que caiga la plata del Estado -que queda muy poca- al servicio de la candidatura de Massa".