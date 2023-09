Rossi: "El único que habla de desarrollo y de distribución del ingreso es Sergio Massa"

Rossi cerró encuentro de Empresas Públicas y organizaciones de las y los trabajadores en Avellaneda VER VIDEO

Foto: Víctor Carreira.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, remarcó la "revalorización de la palabra" en la campaña electoral de la coalición oficialista yLo afirmó en un encuentro que se realizó en Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda con autoridades de empresas públicas y dirigentes de organizaciones sindicales de ese sector.Rossi encabezó en el polideportivo "Malvinas Argentinas" de la UTN el acto de cierre deljunto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el intendente del municipio bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi.La actividad estuvo organizada por la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria, Servicios y Afines (FeTIA), que integra la CTA de los Trabajadores, y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria (CNTI), que es parte de la CTA Autónoma.. Lo chicanearon, fue y lo hizo y ahora están diciendo que no está tan bien lo que hizo y buscando excusas", enfatizó el jefe del Gabinete de Ministros al ponderar "la revalorización de la palabra" en la campaña oficialista con las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía.El candidato a vicepresidente diferenció el programa de gobierno de UxP de las propuestas de los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei:"El único que habla de desarrollo, el único que habla de distribución del ingreso...es Sergio Massa", insistió Rossi.En diálogo con Télam, Rossi profundizó las diferencias con los partidos de la oposición:Y sostuvo que los integrantes de UxP son "defensores del rol del Estado, sobre todo cuando el Estado está involucrado en el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la Nación".En el final de su intervención, imaginó frente a los trabajadores presentes una situación en la que una persona que fue adolescente en los '90 y le tocó vivir el despido de su padre en esa década, puede tener un hijo que hoy en día vote a Javier Milei."El hijo que vio entrar a su papá a su casa diciéndole que lo habían echado del laburo, puede ser que en un par de años entre a su casa y le diga a su hijo que lo echaron del laburo", reflexionó, y pidió a los presentes militar "para construir conciencia popular" que, dijo, "siempre es más más importante y sirve, ganemos o perdamos".Al referirse a la campaña electoral, el ministro, enfatizó en referencia a Milei.Para Taiana, esa "ofensiva" requeriría la "unidad de los trabajadores" y de "una política de alianza con los sectores nacionales del empresariado y del trabajo nacional".En diálogo con Télam, Taiana sostuvo que "en la Argentina no habrá desarrollo sostenible si no hay desarrollo de las empresas del Estado" y resaltó que "en contra de los que dicen que hay que terminar con las empresas del Estado, lo que hay que hacer es fortalecerlas, darle mayor capacidad productiva, mayor tecnología y provocar una mayor sinergia".En sintonía, Ferraresi planteó que las elecciones se van "a ganar con los detalles" y advirtió que de "mil alumnos" que cursan en la UTN "650 no nos votaron y 110 no fueron a votar"."No hace falta ir a buscar a nadie, hace falta prestar atención al que tenemos al lado", pidió y afirmó que "lo que tenemos que construir, se construye enfrentando al poder".Durante el discurso, también hablaron el secretario general de la FeTIA y presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko; el coordinador de la CNTI y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, Adolfo Aguirre; el presidente de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), Miguel Tudino; el secretario adjunto de la CTA-A, Ricardo Peidró, y el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y secretario adjunto de la CTA-T, Edgardo Llano, entre otros.en diálogo con Télam sobre el encuentro.En declaraciones a Télam, Wasiejko consideró la jornada como "positiva" y destacó como conclusión que "hay una voluntad importante de trabajar en forma unificada y generar una plataforma común"."Las empresas públicas se pueden convertir en un dispositivo que nos garantice la soberanía y la autonomía nacional y regional, y que esta infraestructura esté al servicio del desarrollo de Vaca Muerta, del litio, de la minería, de la construcción naval, del desarrollo del sector nuclear".También participaron del encuentro el diputado nacional Juan Marino; el candidato a legislador nacional y secretario adjunto de Smata (Mecánicos), Mario 'Paco' Manrique; el secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy; el secretario general de ATE bonaerense y de la CTA bonaerense, Oscar 'Colo' de Isasi, y el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri.Además estuvieron el decano de la UTN Avellaneda, Luis Garaventa; la presidenta del INTI, Sandra Mayol, el presidente de Fabricaciones Militares, Ivan Durigon, entre otros.