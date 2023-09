La ONU encarará nuevas gestiones para retomar el acuerdo sobre la exportación de cereales

Barcos transportadores de Granos.// foto AFP

Antonio Guterres.// AFP

Temas de la Asamblea Anual

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reveló que la próxima semana recibirá al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov; al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; y a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, con quienes analizará la posibilidad de retomar el acuerdo para la exportación de cereales, y remarcó que “no es momento para indiferencia o indecisión”."La próxima semana recibiré al presidente Zelenski, recibiré al presidente Erdogan, y recibiré al ministro Lavrov y obviamente, esta cuestión (el acuerdo de granos) estará sobre la mesa", manifestó Guterres.El funcionario dio una conferencia de prensa e hizo público un extenso pronunciamiento como previa a laprevista para la semana próxima.Adelantó así el viaje de Zelenski a Estados Unidos, el primero del mandatario al país norteamericano desde el estallido de la guerra en Ucrania.Los desplazamientos del mandatario, igualmente, suelen mantenerse en secreto hasta último momento por cuestiones de seguridad.El 22 de julio del año pasado, Rusia, Turquía y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para da través del Mar Negro, mientras Kiev suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.la última en mayo, por dos meses, pero el 17 de junio el Kremlin anunció que Rusia suspendía su participación porque se ignoró repetidamente su condición de acceso recíproco al mercado para las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes.Más allá de estas gestiones, Guterres admitió lasen materia diplomática en el marco de la reunión anual de líderes mundiales.Y reiteró su aspiración de", aunque reconoció que“Si queremos un futuro de paz y prosperidad basado en la equidad y la solidaridad, los líderes tienen una responsabilidad especial de lograr compromisos al diseñar nuestro futuro común para nuestro bien común. La próxima semana en Nueva York es el lugar para comenzar”, remarcó Guterres, en una expresión más genérica.Aún así, enfatizó que pretendía que el foco no estuviera únicamente en Ucrania, sino en “Para el líder de la ONU, “no es un momento para posturas o posicionamientos, no es momento para la indiferencia o la indecisión”, sino quey hora de llegar a un acuerdo para lograr un mañana mejor”.Sobre la asamblea anual, advirtió que llega “en un momento de retos mayúsculos que van desde elhasta la, lalasy lasY consideró que frente a ese panorama, “la gente esperaría que sus líderes se unieran y condujeran el trabajo hacia las soluciones pero, en cambio, cada día hay más divisiones geopolíticas que socavan la capacidad de respuesta”.Puso de relieve el, aunque alertó que “esto puede ser un factor de equilibrio, pero también puede llevar a una escalada de tensiones y fragmentación”.En línea con un reclamo de no pocos presidentes, sobre todo de países en vías de desarrollo, Guterres evaluó que “para unir al mundo se necesita una, porque las actuales “no corresponden a la realidad”.Adelantó que hará un planteo al respecto cuando hable a los presidentes de todo el mundo.“Colectivamente, se pueden hacer los cambios necesarios”, declaró, según el sitio de la ONU.Consultado sobre lay, particularmente, en algunos lugares de, lamentó que se estén suprimiendo los espacios cívicos, minando los derechos de expresión y la libertad de prensa, entre otros atropellos.“Lo vemos incluso en países democráticos. Lanos han mostrado que. Es muy importante luchar contra quienes abusan de la autoridad para limitar la democracia, pero también abordar las raíces de la falta de confianza en las sociedades democráticas en muchos países del mundo”, afirmó.