Lammens: el turismo logró "atravesar la grieta" para ayudar al crecimiento de la economía

Lammens: “Es un gran orgullo haber atravesado la grieta con las políticas de Turismo” VER VIDEO

Foto: Nacho Sánchez

"Hay que seguir trabajando. Argentina tiene todas las condiciones para tener los 10 millones de turistas que nosotros nos propusimos llegar para los próximos años. Hay que crecer en infraestructura, lo hemos hecho con 50 Destinos, lo hemos hecho con los créditos del Banco Nación que anunciamos hace dos semanas para que el sector privado pueda invertir, pueda crecer, remodelar sus hoteles"

Foto: Nacho Sánchez

"Sin ninguna duda han marcado un antes y un después en el turismo, un punto de inflexión, de la importancia que tiene el sector privado, la importancia que tiene el Estado cuando funciona bien, no solamente cuando está presente" porque "cuando el Estado es inteligente, incide e impacta directamente en la vida de la gente"

Más de 5 mil clubes de barrio "están en mejores condiciones" con programas sociales El ministro Lammens resaltó el "impacto enorme" que generaron las políticas de deporte social al señalar que "hay más de 5 mil clubes de barrio que están en mejores condiciones" que hace cuatro años lo que permitió además tener "más chicos dentro de los clubes".



"Está reconocido y hay consenso sobre que la política en términos de deporte social de clubes de barrio ha sido la más importante en términos de inversión de la historia argentina", aseveró Lammens en una entrevista audiovisual con la agencia de noticias Télam.



En ese sentido, apuntó que desde el Gobierno nacional "ayudamos a hacer obras a más de 5.000 clubes de barrio" de todo el país con programas como el Clubes en Obras.



"Eso no pasó en otra etapa de la Argentina", enfatizó y apuntó que existen ahora "5.000 clubes de barrio que los ayudamos a hacer vestuarios, canchas, iluminación, techado. Bueno, las obras que necesitan los clubes de barrio y que estaban tan postergadas".



El ministro recordó que se inició "en 2020 el programa en plena pandemia", cuando "de las pocas actividades que se podían hacer, una era la construcción" y ante eso "no solamente aprovechamos que los clubes estaban cerrados para hacer obras, sino que además generamos impacto económico local".



"Todo ese impacto económico local hizo que tuviéramos en la primera etapa más de 17.000 puestos de trabajo. Ese programa lo continuamos en el tiempo, llegamos a más de 5.000 clubes de barrio. Es un impacto enorme", remarcó.



Lammens subrayó que con todo eso "hay más de 5.000 clubes que hoy están en mejores condiciones de las que estaban hace tres o cuatro años y que tienen la posibilidad también de haber construido gimnasios, de ampliar instalaciones y de recibir a más chicos".



Asimismo, recordó que "con la Universidad de San Martín, hicimos un Observatorio del Deporte donde pusimos a investigadores a reclutar datos del deporte, porque no había nada, no había datos. Y cuando uno quiere hacer políticas públicas buenas y efectivas, necesita datos. Entonces llegamos a la conclusión de que había más de la mitad de los chicos que no iban a los clubes".



"Había más de la mitad de los chicos que hacían deporte en el colegio, pero que en los clubes no hacían por diferentes cuestiones, porque no accedían, porque tenían arancel", rememoró y señaló que para ello "inventamos un programa que es uno de los más hermosos que tiene el Estado Nacional, que se llama Hay Equipo, donde el Estado Nacional le da una beca a cada uno de los chicos para que haga deporte".



Lammens apuntó que "es un programa que ojalá que continúe, sea quien sea el ministro, sea quien sea el presidente, porque si tenemos más chicos en el equipo, si tenemos más chicos dentro de los clubes, seguro vamos a tener un país mejor para adelante".

Foto: Nacho Sánchez

En dos semanas se inaugurará el Hotel Ocho de Chapadmalal

Foto: Nacho Sánchez

Foto: Nacho Sánchez

Lammens, en tono electoral, advirtió: "Hay un punto de inflexión" histórico por amenaza de retroceso El ministro de Turismo y candidato a diputado porteño por Unión por la Patria advirtió que en el proceso electoral que culminará con los comicios generales de octubre "hay un punto de inflexión como pocas veces hubo en la historia argentina" con una "amenaza muy grande" desde la oposición que puede marcar para la sociedad "un retroceso enorme con otro gobierno".



Además, consideró "peligroso" y "un problema para la política" que "a algunos candidatos no se los escucha, sino que se empatiza con el enojo" y sostuvo que a 40 días de las elecciones la disyuntiva es si "salimos rompiendo todo o salimos con un plan de estabilización con expansión".



Al analizar en una entrevista con Télam la situación social y política del país, el ministro señaló que los votantes han llegado "de alguna manera a empatizar con el enojo y no escuchar lo que se está diciendo", en alusión a los candidatos libertarios que lograron ubicarse en el trío de los partidos más votados en las primarias de agosto.



Lammens apuntó que según estudios de opinión, si se consulta a los argentinos "qué piensan sobre la universidad pública, si está bien o mal que haya universidad pública en Argentina, que haya educación pública de calidad, más del 90% está a favor de que eso exista. Y, sin embargo, muchos, una parte de ese 90% va y vota a un candidato que dice que hay que eliminar las universidades públicas. Eso sucede con un montón de cuestiones".



"Creo que tiene que ver con algo que es peligroso y es que a algunos candidatos no se los escucha, sino que se empatiza con el enojo, (los votantes) se sienten identificados con el enojo. Entonces ese es un problema para la política, porque ahí es quién grita más fuerte, quién está más enojado y no quién piensa mejor como crece y cómo se desarrolla un país", advirtió.



En ese sentido, remarcó que "tenemos 40 días por delante (hasta las elecciones nacionales del 22 de octubre), donde todo el esfuerzo tiene que estar concentrado en que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos".



En estos comicios, señaló, "hay un punto de inflexión como pocas veces hubo en la historia argentina, donde hay una amenaza muy grande, de lo que puede venir del otro lado, puede haber un retroceso enorme con otro gobierno, un daño muy grande a muchas cosas que nos costó mucho tiempo recuperar", entre las que citó "el aparato productivo, las universidades nacionales, el Conicet, la salud pública".



"Están en peligro instituciones, cosas que tienen que ver con el desarrollo de los próximos años de Argentina", remarcó y sostuvo que en el Gobierno "sabemos perfectamente que la gente está con problemas, que la inflación es alta, que a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. No somos marcianos".



Pero, acotó, "¿La pregunta es cómo salimos de eso? Si salimos rompiendo todo o salimos con un plan de estabilización con expansión, un plan de estabilización donde mientras vamos tomando las medidas para bajar la inflación, vamos generando empleo, hacemos que no se caiga la actividad y que las cosas del sistema público sigan funcionando bien, no solamente que estén".



Lammens resaltó que "no alcanza con que estén las cosas en el sistema público, alcanza con que funcionen bien" y aseguró que "en eso estamos y esa es la pelea que se va a dar ahora el 22 de octubre.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó que las políticas del Ministerio le permitieron "haber atravesado la grieta" en el país y remarcó queAdemás, en una entrevista con Télam, sostuvo que para esey remarcó que este programa "simboliza el trabajo conjunto público privado".Lammens, de 43 años y candidato a diputado porteño por Unión por la Patria, aseguró quecomo lo demostraron las reuniones del Consejo Federal de Turismo, donde, señaló, "los ministros de Mendoza, de Jujuy, de Corrientes, de provincias que no son oficialistas o que no comulgan con el Gobierno nacional, han firmado en defensa de las políticas públicas que se han implementado estos cuatro años, de Previaje, de 50 Destinos, de la Ruta Natural".Estas políticas, apuntó, "sin ninguna duda han marcado un antes y un después en el turismo, un punto de inflexión, de la importancia que tiene el sector privado, la importancia que tiene el Estado cuando funciona bien, no solamente cuando está presente" porque "cuando el Estado es inteligente, incide e impacta directamente en la vida de la gente"."Y lograr que se atraviese la grieta es una gran noticia en la Argentina. Es muy complejo lograrlo y lo hemos logrado", acotó.Respecto del surgimiento del plan Previaje, que ya va por su quinta edición, recordó que en Argentina "hicimos algo muy disruptivo en el mundo, nos pusimos a vender viajes cuando la gente estaba encerrada en sus casas. La gente compraba viajes desde su casa con la computadora estando encerrada en su casa y sin poder salir". "Eso fue lo que sostuvo a la industria en un momento muy difícil", señaló el ministro y remarcó que por eso "el Previaje es muy reconocido en la industria, sobre todo por esa primera etapa, porque en la etapa difícil, cuando las papas quemaban, cuando el sector corría serio riesgo de quedarse sin la cantidad de empresas que tenían y los trabajadores corrían un grave riesgo de quedarse sin trabajo, aparece el Previaje que sostiene a la industria e irrumpe en el escenario mundial".En ese sentido,, tras lo cual resaltó que en una segunda etapa el plan logró "romper la estacionalidad" en los viajes para que se genere turismo todo el año.El Previaje, acotó,Asimismo, reseñó que del plan PreViaje "se copiaron en varios lugares del mundo. Hace poco leí la noticia de que Chile lo está por implementar. Bueno, salió de la cabeza de profesionales jóvenes argentinos egresados de la universidad pública"."Como pasó en el turismo, pasa en el resto de las áreas", sostuvo Lammens y advirtió que a la gente "hay que llegarle a través de políticas, de políticas públicas. Hay que ser eficiente en la gestión y me parece que Previaje es un caso que cuenta que todo eso se puede lograr", añadió.Lammens también reconoció que "después del éxito del turismo nacional, del éxito del turismo interno, la cuenta pendiente era el turismo receptivo, porque después de la pandemia sabíamos que iba a costar recuperarlo" y "hace cinco meses que estamos en niveles ya arriba del 2019, arriba de la prepandemia"."Hay que seguir trabajando. Argentina tiene todas las condiciones para tener los 10 millones de turistas que nosotros nos propusimos llegar para los próximos años. Hay que crecer en infraestructura, lo hemos hecho con 50 Destinos, lo hemos hecho con los créditos del Banco Nación que anunciamos hace dos semanas para que el sector privado pueda invertir, pueda crecer, remodelar sus hoteles", agregó.En ese sentido, analizó que en turismo "tenemos una crisis de éxito" que "hay que atenderla, solucionarla" con iniciativas como "generar créditos con tasa subsidiada, para inversión, para generar empleos, para que los empresarios nacionales, para que el sector del turismo, pueda ganar dinero, por supuesto".Todo, indicó."El sector del turismo ha aportado en estos primeros siete meses 3.500 millones de dólares y nosotros decimos que vamos a tener muy por arriba de los 5 mil millones de dólares", afirmó Lammens.Al respecto, insistió con que "el turismo va a aportar más de 5.000 (millones de dólares) este año. Y hemos logrado, además, por una gestión que hicimos con el ministro de Economía, con Sergio Massa, que esos 5 mil millones de dólares entren al Banco Central".A modo de corolario sobre la gestión que encabeza desde 2019 en Turismo, apuntó que se lograron implementar "planes virtuosos" y remarcó que "el Previaje tiene una lógica muy interesante en términos de la cantidad de dinero que recupera el Estado nacional o recauda por cada peso que invierte, que son el 83% de cada peso que invierte"."El turismo es el sector que más creció en empleo registrado en los últimos meses", rememoró y precisó que "el último mes lo lideró por encima de la construcción, por encima de la actividad industrial, por encima del agro".Lammens apuntó que en la actualidad "hay muchos destinos que antes no estaban en la grilla. Cuando uno hablaba de un fin de semana largo, hace cinco o seis años, decía cómo está de ocupación la Costa Atlántica, Bariloche, Iguazú, Calafate. Ahora hablamos de cómo está San Juan, La Rioja, de qué ocupación tiene Catamarca"."Eso es una oportunidad extraordinaria en términos de empleo y de empleo joven. Argentina tiene una gran deuda que es generar condiciones para los jóvenes del interior del país", reflexionó para luego mencionar que "gran parte del empleo y la cantidad de puestos de trabajo que se generaron es para menores de 25 años".El ministro anunció que en, eje del turismo social en la provincia de Buenos Aires, a la vez que lanzará la licitación de otra obra antes de diciembre., acotó, al recordar el "estado de abandono" en que se encontraban las unidades turísticas nacionales cuando inició en 2019 su gestión.El funcionario adelantó que "dentro de dos semanas vamos a estar en Chapadmalal ya inaugurando el Hotel Ocho", de los nueves que históricamente tuvo ese complejo en las playas bonaerenses."Cuando nosotros llegamos, había solamente dos funcionando, el resto en un estado de abandono la verdad que lamentable desde todo punto de vista", añadió y apuntó que "lo grave, para dejar de lado esos lugares, para no invertir, hay una cuestión, casi de ignorancia, porque esos hoteles son parte del patrimonio histórico argentino, el patrimonio arquitectónico argentino".Lammens sostuvo que"El tercero está cerrado desde los Panamericanos del 95, el Hotel tres, y vamos a anunciar ahora, junto con la apertura del ocho, vamos a anunciar también la licitación del Hotel tres para empezar la obra antes de diciembre. Entonces van a quedar los nueve, ocho funcionando y el octavo en obra. Eso no pasó nunca", remarcó.Ante ello, sostuvo quePor esos hoteles, "pasan argentinos, el año pasado pasaron más de 100.000 argentinos, para este verano también estamos con los cupos completos. Es una enorme posibilidad" para viajar a través del turismo social, añadió.Esto es "como parte de recuperar un poco el patrimonio emocional de la Argentina" señaló Lammens e indicó que "una enorme cantidad de argentinos conocieron el mar, conocieron las sierras o pasaron una parte de su de su vida que recuerdan con cariño en esos hoteles".