Boric llamó "dictador" a Ortega, que le había dicho "pinochetito" y se había cruzado con Petro

El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó como “dictador” a su par de Nicaragua, Daniel Ortega, después de que lo calificara de “pinochetito”, y consideró “un insulto” que el nicaragüense acusara a la policía chilena de “asesinar al pueblo”.“El dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile”, afirmó Boric durante la inauguración de una comisaría en Santiago, y anunció que su gobierno enviaría una “nota de protesta diplomática” al embajador nicaragüense, según la agencia de noticias AFP.Este martes,por el aniversario de la policía de Nicaragua,dijo queAdemás, sostuvo que Boric llegó al gobierno con apoyo de la izquierda pero luegoa losde miles de jóvenes en el estallido social que se produjo“Esos crímenes que no podés tapar, no podés taparlos, Boric, vos sos un pinochetito, Boric”, expresó Ortega, en obvia alusión al dictador chileno Augusto Pinochet.En el mismo acto, Ortega afirmó que eldirige “u” y quecon los que luchó décadas atrás.“Hay quienes se mantienen firmes a lo largo de la historia, otros caminan un día y cuando las condiciones son adversas, entonces la cobardía los hace renegar, la cobardía los hace convertirse en agentes del imperio yanqui y los hace traicionar”, dijo.está seriamente c, que adjudican a su gobiernomuchos de los cuales están presos.“Petro decía que él era antimperialista cuando estaba con la guerrilla, ¿y qué esperás, Petro, para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia?”, cuestionó Ortega.El presidente de Nicaragua hizo esas declaraciones después de quey se solidarizara con la exiliada, luego de que esta denunciara la c“¡Qué paradoja! Aquí, en Chile, recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba, y Ortega hace lo mismo que Pinochet”, escribió Petro en la red social X (antes Twitter) mientras asistía en Santiago a los actos de conmemoración de los 50 años del golpe de estado contra Salvador Allende.de haber cometido, así como del exilio de líderes opositores y activistas, entre ellos Belli, a quienes despojó de su nacionalidad y sus bienes este año.A los actos por el golpe de estado de 1973 en Chile Boric invitó a Belli y a la excomandante guerrillera y ahora opositora a Ortega Mónica Baltodano.