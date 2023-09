La máquina de contar de "Imprenteros" se pone otra vez en movimiento y vuelve al Rojas

Cronograma de actividades día por día

Detalles del teatro en formato documental "Imprenteros" utiliza el formato de la conferencia teatral para interrogar el teatro documental en una obra en la que también toman el escenario Lorena Vega , sus hermanos y otros actores.



Se ponen en escena diversos registros: sonoros, videos familiares, capturas de pantalla de WhatsApp, entrevistas filmadas y fotografías, entre otros recursos para construir la maquinaria de la memoria.



Con motivo de cumplir cinco años desde su estreno, elde "Imprenteros" vuelve al Centro Cultural Rojas, lugar de nacimiento de esta singular experiencia teatral, para dos nuevas presentaciones del material, que se desarrollarán este viernes y sábado en la sala Batato Barea pero que también incluyen, la presentación del libro suscitado por la obra, una exposición y laLas actividades arrancan estea las 19 con la presentación del libro "Imprenteros, de Lorena Vega y Hnos" en la sala Batato Barea con entrada libre y a las 20 quedará inaugurada la muestra que reúne materiales de archivo familiares y laborales presentes en la construcción de esta historia, que se podrá visitar hasta el sábado 16 a partir de las 17 horas.La exposición "Imprenteros" creada por la compañía teatral en conjunto con Gabriela Halac, directora de la editorial DocumentA/Escénicas, alberga materiales reales que formaron parte del proceso de la obra de teatro, de la impresión del libro, e incluso piezas que no están ni en el libro ni en la obra, dando continuidad a la narración de memoria iniciada en el escenario.Ela las 19 se desarrollará la charla "Biografar al padre" en la sala Batato Barea, coordinada por la periodista Natalia Laube, y con la participación de las cineastas Agustina Comedi y Ana Blaya, el investigador y el docente Patricio Fontana junto a Lorena Vega y Damiana Poggi, para pensar qué significa biografiar al padre en la propia obra.Este espacio de reflexión buscará habilitar una zona de pregunta e intercambios, acerca de la compleja operación simbólica que es invocar la figura del padre a la hora de crear.En tanto, el15 a las 20 y el sábado 16 a las 20 y 22 habrá funciones de "Imprenteros de Lorena Vega y Hnos" (tal el título exacto de la obra), un relato que contiene elementos del biodrama y que desde la biografía, la memoria y la ficción permite reconstruir no sólo la imagen de un ausente sino también hablar de una clase social en un lugar determinado (el Oeste del conurbano) en una época precisa."Cuando empecé con la obra, Imprenteros era un desafío, un espacio de investigación y un laboratorio para probar materiales vinculados con lo escénico, y hoy en día es un punto de inflexión en mi trabajo por los riesgos que asumí y todo lo que me reveló el material desde lo artístico, lo personal, lo estético, lo ético y lo político", destacó en charla con Télam Lorena Vega, creadora, intérprete junto a sus hermanos e inspiradora de este suceso teatral, que desde su estreno viene recorriendo salas del país generando reacciones singulares.Con eje en la imprenta del padre fallecido a la que, conflictos interfamiliares mediante, los tres hijos Vega del primer matrimonio no pueden acceder para realizar el duelo, la obra indaga los lazos familiares y los modos de vida de una familia de clase media trabajadora cruzada por un oficio en las décadas del 60 y el 70 y su devenir."Las cosas cosas de mi padre y mi familia que ahora sé que y antes de Imprenteros no sabía están vinculadas con la", señala Vega, quepor su notable actuación junto a Laura Paredes en "Las cautivas", de Mariano Tenconi Blanco."El trabajo -señala- empieza con la muerte del padre y la imposibilidad de volver a su taller de imprenta a poder hacer el duelo ahí, que fue su casa de toda su vida, su infancia y su trabajo y eso implicaba no tener su herencia, y sin embargo lo que me reveló la obra es que sí tengo una herencia de él, mayor, más profunda, que es el amor por un oficio artesanal, en el caso de él el amor por la gráfica y en mi caso el amor por la actuación, el teatro. Se me reveló eso y la herencia de tener el pulso de querer estar siempre trabajando, de mantener la máquina encendida"., y a partir de allí Vega decidió seguir la línea paterna del oficio gráfico (abuelo, padre, hermano) en el armado de una obra que en principio tenía destino de cuatro únicas funciones y que debido al fenómeno que suscitó se mantiene en cartel en forma ininterrumpida desde hace varios años., Vega destaca que "la experiencia de hacer Imprenteros es la experiencia de hacer una viaje multiplicador, inesperado"."También -agrega- de preguntarse a partir de una primera idea, qué es una familia, ir encontrando en el camino de ese viaje que la familia puede ser esta construcción que se fue dando con la obra y que abarca diversos oficios como la gráfica, el teatro, la literatura, el trabajo editorial, visual, de archivo".Además del libro, editado meses atrás y que este miércoles se presenta en el Rojas, "Imprenteros de Lorena Vega y Hnos" dio origen a una instalación-muestra que ya pasó por la Casa del Bicentenario y la Federación Gráfica Bonaerense y que en el complejo cultural de avenida Corrientes 2038 se puede visitar desde hoy hasta el sábado, siempre a partir de las 17.Por otra parte, conse encuentra en proceso de posproducción un documental homólogo al libro y la obra teatral que es "testigo de toda esta travesía donde se van trenzando todo estos oficios, todas esas familias puestas en relación a partir de una pequeña historia de una familia del conurbano bonaerense con un emprendimiento artesanal que atraviesa la problemática de estar vinculada a través del dinero y los afectos".Todas las actividades vinculadas de "esta gran maquinaria de contar que es Imprenteros", como la definió Vega, se desarrollan desde este miércoles y hasta el sábado en el Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (avenida Corrientes 2038).