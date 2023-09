La Casa Blanca insiste en que Biden no hizo nada malo, ante un posible juicio político

Joe Biden y su hijo menor Hunter, a quien investigan por supuesta evasión de impuestos / Foto: AFP.

La Casa Blanca insistió este miércoles en que el presidente estadounidense Joe Biden "no ha hecho nada malo", después de que legisladores republicanos iniciarán una investigación para un posible juicio político por las supuestas actividades ilegales de su familia."Han aparecido sin pruebas. El presidente no hizo nada malo", expresó la secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre, quien detalló que la investigación por juicio político, centrada en los"Ellos mismos han dicho que no hay pruebas. Esto es un truco político", mencionó y agregó que Biden "hablará al pueblo estadounidense" sobre su prioridad, la economía, en un discurso en el estado de Maryland el jueves.Hunter Biden, de 53 años, está actualmente bajo investigación por un fiscal especial del Departamento de Justicia pory se espera que sea acusado a finales de este mes por unaAdemás, quedó en la mira por los negocios que hizo con China y Ucrania cuando su padre era vicepresidente.El proceso de impeachment, es decir, el juicio político, se produce mientras Biden enfrenta malos números en lasantes de una probable nueva contienda con el expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo año, consignó la agencia de noticias AFP.El, cedió ante la intensa presión de la derecha trumpista de su partido y autorizó el lanzamiento este martes al proceso de impeachment.La indagación estará dirigida por el presidente del Comité de Supervisión y Transparencia, James Comer, el presidente del Comité de Asuntos Judiciales, Jim Jordan, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith.La Constitución estadounidense establece que el Congreso puede destituir al presidente por "traición, soborno u otros delitos graves y faltas".Tres presidentes fueron acusados:Sin embargo,en la historia de Estados Unidos.para evitar una destitución segura por parte del Congreso a causa del escándalo, desatado por el robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables.Es por ello que los demócratas respondieron que estos esfuerzos de la derecha no son más que cortinas de humo utilizadas para ocultar los problemas legales que se le acumulan al expresidente Donald Trump, inculpado penalmente cuatro veces en menos de seis meses.