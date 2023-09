Prisión preventiva para el acusado de matar al ingeniero en Palermo

El hombre fue atacado de una puñalada tras un robo el 30 de agosto en Palermo.

Detalles del fallo

Imágenes de cámaras de seguridad del detenido.

El crimen

Las condenas previas y detenciones del acusado Isaías José Suárez tenía seis condenas previas, que se le dictaron en un plazo menor a diez años, y fue declarado reincidente en cinco ocasiones.



➤ El 15 de abril de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) 14 condenó a Suárez a 3 años y seis meses de prisión por los delitos de "robo con armas agravado por la intervención de un menor de edad en grado de tentativa, en concurso real con robo simple en grado de tentativa reiterado en seis oportunidades".



➤ El 21 de noviembre de 2017, el TOCC 21 lo condenó a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor del delito de robo, y además, lo declaró reincidente.



➤ El 22 de abril de 2019, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 24 lo condenó a un año y dos meses de prisión efectiva como coautor del delito de robo simple en tentativa, y volvió a declararlo reincidente.



➤ El 15 de septiembre de 2020, el TOCC 19 lo condenó a seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo autor del delito de robo en tentativa, y lo declaró por tercera vez reincidente.



➤ El 2 de marzo de 2022, el TOCC 21 lo condenó a 7 meses de prisión de efectivo cumplimiento como autor del delito de robo en tentativa, y nuevamente lo declaró reincidente.



➤ Por último, el 12 de junio de 2023, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 31 le dio seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja y por mediar violencia de género; y lo declaró reincidente.



Según las fuentes, Suárez estuvo al menos 14 veces detenidos, y había recuperado la libertad el 13 de junio pasado.

Pedido de justicia

Un joven de 29 años seguirá detenido con prisión preventiva como acusado del crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero civilen losdel barrio porteño de Palermo y quea la que fue a pedir ayuda, informaron este miércoles fuentes judiciales.Se trata de Isaías José Suárez (29), a quien la jueza de la causa, Yamile Susana Bernan, procesó en la tarde de este miércoles como autor de “homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito (criminis causae) y robo agravado por su comisión con armas, ambos en concurso real entre sí”.En el mismo fallo, de 38 páginas y al que accedió Télam, la magistrada le trabó a Suárez un embargo de 60 millones de pesos sobre sus bienes, al tiempo que sobreseyó a un segundo sospechoso que había sido apresado al comienzo de la investigación.Para la jueza, "para apoderarse del teléfono de la víctima, Suárez la atacó, en horario nocturno, y sin mediar palabras le propinó una puñalada en el pecho que le provocó las".Según Bernan, "no puede soslayarse el alto grado de violencia que el imputado desplegó para cometer el evento investigado, que amerita mantenerlo privado de su libertad".Respecto a la mecánica del hecho, la magistrada consideró que "no existió un amedrentamiento previo a la víctima para conseguir que le entregase el teléfono, ni tampoco comenzó intentando arrebatárselo por la fuerza, sin recurrir al cuchillo que llevaba, sino que, sin mediar palabra, y aprovechando que".Entre las pruebas valoradas, Bernan destacó que, "al momento de ser detenido,de idénticas características a aquellas que vestía la persona que surge de las".Además, señaló que, al ser examinado tras su captura, el acusado presentaba "lesiones en sus manos, hombros, pecho y espalda, compatibles con la pelea descripta" por un testigo presencial del asalto a Barbieri y que la data de las mismas era "concomitante al día del hecho".A su vez, la jueza también recordó los antecedentes penales de Suárez, quienEl crimen de Barbieri fue cometido cerca de lasdel 30 de agosto pasado, cuando salió de la casa de un amigo en la que circunstancialmente ese día paraba y se encaminó hacia elpara ver la luna llena, según dijeron sus allegados.En esas circunstancias fue abordado por un delincuente armado con unque lo apuñaló en medio de uncon el que huyó y que hasta ahora no fue encontrado.Barbieri, herido, logró cruzar avenida Del Libertador e ingresar a una heladería situada en la esquina con la calle Lafinur, donde frente a empleados y clientes se desplomó luego de decir "No me quiero morir" y pedir a uno de los presentes que por una red social le avisara a un familiar lo que le había pasado.Tras la llegada de una ambulancia, el ingeniero fue trasladado al Hospital Fernández, donde murió a raíz de la lesión punzante, que le afectó el corazón.En base al análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad y particulares, y a la declaración de un testigo del ataque que paseaba a su perro por el parque cuando vio que apuñalaban a Barbieri, los investigadores lograron identificar y detener a Suárez el lunes 4 de septiembre en el interior del Barrio 31 de Retiro.Esecomo la persona que escapó del lugar del homicidio, pero al ser indagado por la jueza Bernan negó haber cometido el hecho, según fuentes judiciales.Los investigadores reconstruyeron con al menos 15 cámaras el recorrido que en 56 minutos hizo el presunto homicida para llegar a la escena del crimen y huir de ella rumbo al Barrio 31 de Retiro.Además, un testigo de identidad reservada reveló que al llegar al Barrio 31, el ahora detenido se jactó de haberle dado "un puntazo" a la víctima para robarle el celular."Me mandé una cagada, uno se me paró de manos, se trabó y luchó", le dijo el sospechoso a esa persona, según lo que reconstruyó la Justicia.Por otro lado, el viernes pasado, la familia del ingeniero encabezó una marcha para pedir justicia por el crimen y por todas las víctimas de violencia, bajo el lema "No me quiero morir", en referencia a las últimas palabras que pronunció Barbieri antes de desplomarse en el interior de la heladería a la que entró para pedir ayuda.Esta movilización se llevó a cabo en la esquina de avenida Del Libertador y Lafinur, frente a la plaza en donde Barbieri fue asaltado, y al frente de los manifestantes estuvieron su esposa Maricel, su hermano Fernando y su padre Carlos, rodeados de otros parientes y amigos.La mayoría de los presentes llevó en sus manos una hoja con la frase "#No me quiero morir" y velas, mientras que se leyó un documento con palabras alusivas a la víctima y un pedido a la autoridades políticas, judiciales y policiales en reclamo de mayor seguridad.