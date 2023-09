Los Pumas entrenaron con 2 mil hinchas y ya piensan en Samoa

Foto: X @Lospumas

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, continúa su preparación de cara al próximo encuentro frente a su par de Samoa por el Mundial Francia 2023, y entrenó este miércoles en las instalaciones del Complexe Sportif des Salines, en la ciudad de La Baule, con la presencia de más de 2.000 aficionados.La práctica dirigida por el entrenador australiano Michael Cheika, fue la primera actividad de Los Pumas a puertas abiertas desde que empezó el Mundial, el 8 de septiembre, y tuvo una hora de duración.El plantel argentino realizó como primera actividad la característica entrada en calor y luego efectuó movimientos con pelota.Posteriormente, los forwards trabajaron distintas variantes en el scrum y el line, mientras que los tres cuartos efectuaron trabajos en ataque y defensa con pelota.Una vez finalizada la actividad, los integrantes del plantel se acercaron hasta los hinchas para firmar autógrafos y sacarse fotos junto a los presentes.Cabe destacar, que el plantel de Los Pumas el jueves zará de día libre y el viernes regresarán a la actividad.Los Pumas perdieron el sábado pasado frente a Inglaterra, vigente subcampeón del Mundo, por 27-12 en el primer encuentro de la Zona D del mundial de Francia 2023.El seleccionado argentino tendrá fecha libre esta semana y el viernes 22 se medirá frente a Samoa en el Stade Geoffroy Guichard, de Saint-Étienne.Posteriormente, Los Pumas jugarán contra el debutante Chile, el sábado 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes; y finalmente con Japón, el 8 de octubre en ese mismo escenario.El hooker y excapitán de Los Pumas, Agustín Creevy, señaló en rueda de prensa tras la derrota contra Inglaterra, que "que en este tipo de derrota se aprende más de lo que uno piensa, sobre todo para el primer partido del Mundial"."Estamos todos un poco decepcionados por el partido que tuvimos frente a Inglaterra, porque no pudimos mostrar todo lo que vinimos entrenando. Lamentablemente, cuando uno no puede llevar a cabo lo que venimos practicando es frustrante. Igualmente hay que afrontar esto, ponerle el pecho y ahora pensar en lo que va a ser el partido contra Samoa", agregó.Por su parte, el asistente Andrés Bordoy fue el único integrante del staff técnico de Los Pumas en la conferencia de prensa brindada por el conjunto argentino en La Baule.Bordoy enfatizó que "estamos analizando qué errores cometimos de manera individual y grupal frente a Inglaterra para que no se repitan. Vamos a ser más exigentes en la semana en cada entrenamiento y pragmáticos, ya que nos vamos a enfrentar contra un pack de Samoa que es muy fuerte y trata de sacar ventajas desde allí".Más adelante, agregó que "el análisis que hicimos del partido con Inglaterra es que no pudimos desarrollar el juego que veníamos haciendo, no logramos tener la pelota y hacer un juego de muchas fases. De aquí en más van a ser todas finales para nosotros, vamos a poner el foco en el juego, tenemos por delante tres partidos en los que tenemos que mostrar todo lo que venimos haciendo".Finalmente, Bordoy hizo hincapié en la parte anímica y aseguró que "la derrota frente a Inglaterra dolió y nos tocó el orgullo, después de haber entrenado tan duro. Ahora hay que trabajar la parte mental para el próximo encuentro frente a Samoa, que va a ser durísimo".