Almirón mueve las fichas: vuelven Barco y Medina, descansan Pol y Cavani

, entrenador de Boca Juniors, paró este miércoles un equipo con las vueltas de, con las ausencias por precaución física de, de cara al partido del próximo viernes ante Defensa y Justicia por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.El conjunto que paró el técnico en el predio de Ezeiza formó con Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Ezequiel Bullaude, Ezequiel "Equi" Fernández y Cristian Medina; Luis Advíncula, Darío Benedetto (Miguel Merentiel) y Valentín Barco.que utiliza el cuerpo técnico boquense, como Barco y Medina, son la noticia más importante a la espera de los cruces ante Palmeiras por semifinales de la Copa Libertadores, que se disputarán el jueves 28 de septiembre, y el 5 de octubre próximo.En la práctica de este miércoles trabajaron aparte Edinson Cavani y Guillermo "Pol" Fernández, con molestias musculares, quienes seguramente no serán convocados para estar en Florencia Varela el viernes ante el "Halcón", debido a la seguidilla de partidos que se le vienen al "Xeneize".La ausencia del "Matador" charrúa se debe a una molestia que tiene en el gemelo izquierdo, por lo cual la idea es no arriesgarlo.El caso de Pol es similar: arrastra una sobrecarga en el gemelo de su pierna derecha y -con la semifinal de la Copa Libertadores a sólo 15 días- no hay margen para arriesgarlo.En cuanto a la presencia de Javier García por "Chiquito" Romero, es para darle minutos al arquero suplente, quien ya estuvo ante Platense (victoria 3 a 1) y ante Sarmiento en Junín (derrota 1-0).Si repite este en la práctica de este jueves , la duda estará en el centro del ataque, en donde primero jugó el "Pipa" Benedetto y luego ingresó el uruguayo Merentiel.Benedetto tuvo una buena actuación cuando entró ante Almagro y Merentiel, en contrapartida, tuvo un error en la salida que hizo que el rival descontara para luego ponerse 2 a 2. Y después, en la definición por penales, estrelló su remate en el travesaño.En el equipo que alineó este miércoles Almirón, aparece otra vez Ezequiel Bullaude, el último refuerzo en debutar, quien empezó a ganar terreno luego de su buena presentación en la Copa Argentina ante el equipo de José Ingenieros, que juega en la Primera Nacional.En ese partido, además de convertir un gol con un preciso cabezazo, rompió líneas, generó siempre y por momentos condujo al equipo ante la ausencia de Medina.El plantel entrenará este jueves desde las 9 en Ezeiza y por la noche quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat.Boca visitará a Defensa y Justicia el viernes desde las 18.45 por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, con el arbitraje de Andrés Merlos.