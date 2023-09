Cuba recibe al G77+China, el mayor grupo negociador en la ONU

Bruno Rodríguez es el canciller de Cuba, país anfitrión de la cumbre. /Foto: AFP.

Antonio Guterres, titular de la ONU, estará presente.

Presencias y ausencias

El G77+China abrirá el viernes en La Habanay las críticas hacia los países desarrollados en temas como la lucha contra el cambio climático, la recuperación económica tras la pandemia, la arquitectura financiera global y el desarrollo humano., que en su conjunto representan el 80% de la población mundial y que es considerado por su peso específico como la mayor organización intergubernamental dentro de la ONU., llegó a su número actual de socios en 2015 con el ingreso de Sudán del Sur, el Estado soberano más joven del planeta, mientras que China apoya política y económicamente al grupo, pero asegura que su colaboración es de forma externa.y a lo largo de este año organizó citas interministeriales antes de la próxima cumbre en La Habana, que se hará bajo el lema "Los retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación"., señaló este miércoles el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una conferencia de prensa en La Habana en la que dio algunos lineamientos de lo que será el encuentro, y señaló que el documento "recoge temas de la mayor importancia para las naciones en desarrollo".Fuentes que participaron de la negociación de ese texto anticiparon a Télam queAdemás,En ese sentido, también se instará a una mayor colaboración Sur-Sur en ciencia y tecnología, con el objetivo de no repetir la mala experiencia que dejó el acceso desigual a vacunas anticovid, pero también como un hecho necesario para crear un paradigma energético diferente que permita cumplir con los compromisos climáticos.Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, son algunos de los líderes que está previsto que participen en la cita, como también delegaciones de otros países que forman parte de esta organización que une a África, Medio Oriente (excepto Israel), el sur de Asia y América Latina, con excepción de México, que igual fue invitado y estará representado por la canciller Alicia Bárcena.que no son atendidas o abordadas desde los países desarrollados, por lo que puede aportar nuevas miradas", destacó a esta agencia Alejandro Frenkel, politólogo especialista en relaciones internacionales e investigador del Conicet.Indicó que la cumbre en La Habana tendrá lugar "en un proceso de mayor gravitación del llamado Sur Global, en un contexto de agudización de la disputa entre China y Estados Unidos", aunque recalcó que el gigante asiático "juega con un doble sombrero" porque "está impulsando ese fortalecimiento del Sur Global como actor dentro del sistema internacional".En un marco de la heterogeneidad del foro, que reúne por ejemplo a monarquías ricas del golfo Pérsico con países de bajísimo PBI per cápita del África subsahariana, el profesor en la Universidad Nacional de San Martín rescató también "la idea de poder plantear posturas, aún en la diversidad"., países con diferentes modelos económicos, países con diferentes alianzas con las potencias europeas y con Estados Unidos y China", precisó.En ese sentido, indicó que hay un terreno común en la lucha contra el calentamiento global, ya que los miembros del grupo, excepto China, "son los más perjudicados por el cambio climático, pero al mismo tiempo son los menos contaminantes", sobre transición energética "para que no sea un proceso liderado exclusivamente por las potencias del Norte" y en "el uso de diversas monedas" para el comercio internacional, ya sin la prevalencia del dólar.A la isla viajarán ademásrespectivamente.El, se ausentará como lo hizo en las últimas semanas en las cumbres del G20 y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y la delegación del gigante asiático estará encabezada por Li Xi, máximo responsable del organismo anticorrupción del Partido Comunista Chino.De acuerdo a la agenda oficial, la cita tendrá su ceremonia inaugural el viernes a las 10.45 (11.45 de Argentina) con un acto en el que hablarán el presidente cubano,El jefe de la ONU anticipó durante una conferencia de prensa en el G20 que en La Habana dirá que "es muy importante que los países en vías de desarrollo luchen por lograr las transformaciones que se necesitan en los sistemas internacionales para crear las condiciones que les permitan afrontar los retos y poder recuperar el impulso en su desarrollo."Y para ello necesitan solidaridad y justicia en las relaciones internacionales", apuntó.La sede del encuentro será el Palacio de Convenciones, el mayor centro de reuniones del país e inaugurado en 1979 para la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que albergará también los debates plenarios y la presentación el sábado de la declaración final.