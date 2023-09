El hermano de "Lechuga" dijo que planificaban matarlo para no dejar "cabos sueltos"

Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado. Foto: Archivo

El hermano de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado en julio pasado, aseguró este miécoles que cree que, hermano de "Lechuga" Pérez Algaba (41), al freferirse a los acusados Maximiliano Pilepich (45) y Nahuel Vargas (43).En diálogo con el canal LN+,, a quien se refirió como "un drogadicto que se acerca a la gente para sacarle plata para mantener su consumo"., ya que una semana antes del crimen de "Lechuga" lo habían citado para proponerle trabajar en el emprendimiento inmobiliario "Renacer", de General Rodríguez."Un par de días antes del crimen, me manda un mensaje mi hermano para preguntarme si yo quería ir a trabajar a ´Renacer´ para recibir a la gente que iba a averiguar por los lotes. Mi conclusión es que esta gente tenía planificado no dejar ni un cabo suelto, que soy yo, y matar dos pájaros de un tiro", expresó.En otro momento de la entrevista,Por último,"A Nahuel no tengo palabras para decirle, pero nunca creí que este chico hubiese llegado a lo que llegó", dijo."Con respecto a Pilepich, sería una mala palabra. Tengo 60 años, nunca fui un mafioso, pero si hubiese tenido la posibilidad de hacerle lo mismo, se lo haría. Llegar a lo que llegaron, descuartizar a una persona, todavía no lo puedo digerir", agregó.Por el crimen de Pérez Algaba, el titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez,A todos ellos, en perjuicio de "Lechuga" Pérez Algaba, el cual prevé la pena de prisión perpetua.Respecto a Vargas, Pilepich, Bomrad y Contrera,En su escrito, Domínguez consideró que "habiendo actuado de manera premeditada entre sí y con una previa división de tareas y mediante la utilización de armas de fuego, provocaron dos lesiones en la parte posterior del torso de Fernando Pérez Algaba, que posteriormente ocasionaron su fallecimiento".Al relatar la materialidad ilícita,El fiscal Domínguez estableció en su investigación que Pilepich citó a Pérez Algaba para encontrarse en el predio "Renacer" de General Rodríguez el 18 de julio pasado por la tarde, y hasta allí concurrió la víctima junto a Vargas en una camioneta Range Rover Evoque blanca.Según la pesquisa,En tanto, fueron excarceladas Alma Nicol Chamorro, hermana de Contrera y primera detenida en la causa; y Gladys Cristaldo, la mujer dueña de la casa donde fue hallado Pilepich tras permanecer varios días prófugo.Para el Ministerio Público,que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio "Renacer" de General Rodríguez a encontrarse con él.La desaparición del "Lechuga" fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.Mientras que