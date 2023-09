Bachelet afirmó estar "preocupada" por el futuro del nuevo proceso constituyente. Foto: AFP

La Constitución vigente data de la dictadura de Pinochet (1973-1990).

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet,, haciendo un llamado a los consejeros a redactar una Constitución para todos.“Estoy preocupada, muy preocupada, ya que hay varios síntomas que sugieren que podemos fallar en dar una buena y nueva Constitución al país”,realizado en la capital chilena.La expresidenta afirmó que el proceso constituyente y agregó: “Depende de nosotros y especialmente de quienes tenemos liderazgos en el espacio político”.“Me preocupa que algunos no hayan entendido el mensaje principal del quiebre democrático del golpe ocurrido hace 50 años, nadie puede arriesgar la convivencia democrática para asegurar sus intereses”, aseguró la exmandataria.y los llamó a dejar de lado “sus intereses” y no repetir el fracaso de la Convención en el proceso anterior.“Veo que nuevamente, como en una revancha, los legítimos triunfadores de las elecciones del Consejo pretenden imponer su peso para dar señales identitarias a sus electores o para hacer inviable en el futuro políticas públicas que no están de acuerdo como salud, previsión o interrupción al embarazo”,“Lo digo claramente porque creo que no se aprendió la lección que nos hizo fracasar la ocasión anterior”, señaló, después de que el proyecto de Constitución elaborado el año pasado fuera rechazado en un plebiscito en septiembre con casi el 62% de los votos.“Una Constitución no es el espacio para darle rango nacional e identidades políticas particulares, ni para hacer sentir el triunfo de unos por sobre otros”, enfatizó Bachelet.A pesar del clima político,, quien remarcó que este nuevo proceso se trata de un momento “estelar” que tiene el país y que es una oportunidad de conseguir “un gran pacto social”., dijo Piñera, en referencia al año de la carta magna vigente, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet.El exmandatario afirmó que“No tenemos derecho a fallar”, remarcó el timonel de la derecha chilena., que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de 2018.La Constitución vigente data de la dictadura de Pinochet (1973-1990) yFue sometida a algunas reformas,El proceso actual está en manos del Consejo Constitucional, organismo conformado por 50 integrantes, que