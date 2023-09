Milei retoma la polémica: para recuperar Malvinas "debe haber un acuerdo con Inglaterra"

El candidato de La Libertad Avanza volvió sobre su idea de que "Argentina perdió la guerra".

"Estamos proponiendo una solución para que las islas vuelvan a la Argentina e ir a un acuerdo con Inglaterra como hizo China con Hong Kong" Javier Milei

"Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas. Ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar" Javier Milei

La respuesta de los excombatientes: "Las Malvinas son argentinas" La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina pidió "estar atentos porque estamos a tiempo" frente a "los intentos de entrega" de las Islas del Atlántico Sur a los intereses británicos y recordó que esos territorios son parte del país "aunque estén ocupadas por los ingleses"



La Confederación salió a recordar en un comunicado que "las Islas Malvinas son argentinas aunque estén ocupadas por los ingleses" y manifestó que "en representación en 22 provincias nuevamente salimos a solicitarle a nuestra sociedad estar atentos porque estamos a tiempo".



En el texto, añadieron que "en estos días tan convulsionados para nuestro pueblo un sector político que no oculta su admiración por Margaret Thatcher (exprimera ministra británica al momento del conflicto bélico de 1982) hablan de respetar los derechos de los isleños introducidos en nuestro territorio de Malvinas en consonancia con los deseos del gobierno inglés".



"Es por eso que hoy suenan las alarmas, es por esto que hoy nuestra defensa está más alta que nunca. Quienes piensen que es algo pasajero está equivocado, esto está programado para ser llevado a la práctica en complicidad con los intereses británicos la entrega se pondría en marcha", denunciaron los excombatientes.



Y agregaron: "Respetamos todos los espacios de la política Argentina pero cuando se habla de Malvinas debemos tener claro que es cuestión de estado y no vamos a mirar para otro lado cuando exista un intento de entrega no lo vamos a permitir".



"Hoy los que fuimos los pibes de Malvinas, los que todavía damos batalla, no vamos a ceder lo que fue regado con sangre de nuestros compañeros. Es por eso que levantamos la voz para evitar que nuestro pueblo sea engañado por alguno que no les importa la historia ni nuestros caídos y los que volvimos y tampoco el pueblo, porque Malvinas es una causa del pueblo", remarcaron.



En ese sentido, afirmaron: "Hasta hoy solo mirábamos el transcurrido de nuestros días y escuchábamos distintas propuestas para el bien de nuestra amada patria también es cierto que existe un espacio que baja un mensaje entre líneas y organiza actos de reivindicación de la historia pasada lo cual genera más confusión a la sociedad", remarcaron.



El comunicado lleva la firma del presidente Ramón Robles; y del secretario Jorge Gaitán y se suma así a las declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional que este lunes advirtieron que la postura de LLA en torno a la "autodeterminación" de los habitantes de las Islas Malvinas "amenaza la soberanía nacional" e implica una "total ignorancia del régimen constitucional argentino".

La respuesta del Gobierno

Foto: Maximiliano Luna.

El diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza,, consideró que para que la Argentina recupere lasdebe habery que para llegar a ese entendimiento "no se puede desconocer la posición de las personas que viven" en el archipiélago que Gran Bretaña usurpa desde 1833."Las Islas Malvinas son argentinas. La soberanía no se renuncia. Es cierto que hubo una guerra en la cual perdimos. Ahora estamos proponiendo una solución para que las islas vuelvan a la Argentina e ir a un acuerdo con Inglaterra como hizo China con Hong Kong", señaló Milei en declaraciones para Radio Continental.En este sentido, afirmó queEsta semana, la economista y asesora de Milei en temas internacionales,"Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas. Ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", había señalado Mondino. Estos dichos fueron rechazados por el Gobierno nacional y el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, quienSobre la postura de "acuerdo" con Inglaterra y los habitantes de las Malvinas, Milei insistió que "no podes negar la existencia de la realidad" y sostuvo que desde su espacio no quieren "una solución bélica".Por otra parte, el candidato se refirió también a la nota que firmó junto a su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel para pedir que se aplace el tratamiento del presupuesto nacional en diputados."Esta claro que el gobierno va a perder las elecciones. Pedimos un aplazamiento en el tratamiento del presupuesto, este gobierno el 10 de diciembre se va, no puede ser que este gobierno deje determinada la política fiscal del próximo gobierno", indicó el candidato.Por otra parte, Milei también se refirió a las declaraciones que hizo el expresidente Mauricio Macri criticando al libertario "cuando se pone tan violento"."Mauricio Macri en este momento está de campaña y ve que tiene una candidata que no empuja y ve que deja la fuerza que ha armado él al borde de la ruptura. Toma una posición que es una falacia, nada de lo que dice lo puede probarlo", sentenció.Finalmente, el libertario afirmó que Juntos por el Cambio (JxC) "hace cosas diez mil veces peores que los peronistas" y sostuvo que en caso de que él resulte electo presidente tiene la forma de "dolarizar y terminar con el Banco Central".