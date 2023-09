El Gobierno de Guatemala lamentó la suspensión temporaria de la transición

Presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei / Foto: Archivo.

Arévalo, de 64 años, se impuso en segunda vuelta a la ex primera dama Sandra Torres, luego de dar la sorpresa en primera vuelta

La Fiscalía pidió cancelar la personería jurídica a Semilla, lo que fue avalado por el juez Fredy Orellana, aunque después la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo

La Unión Europea hizo un llamado "a todas las instituciones y poderes del gobierno a respetar plenamente el resultado de las elecciones"

El presidente saliente de Guatemala,, Bernardo Arévalo, de suspender temporariamente su participación en el proceso de transición, y reiteró que está dispuesto a retomarlo de manera inmediata cuando "las autoridades actuales lo soliciten"."Esta es una decisión que respetamos, pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo, que no interfieren en el proceso que se había realizado a la fecha", objetó Giammattei en un comunicado difundido por medios locales y la agencia de noticias AFP.Horas antes, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI),del archivo electoral en "una denuncia de un ciudadano" sobre supuestas anomalías en una de las cajas que contenían las papeletas de las elecciones del 25 de junio.Curruchiche ordenó múltiples actuaciones contra el partido Semilla de Arévalo, lo que le valió ser duramente cuestionado en Guatemala y el extranjero.El funcionario sostuvo que el procedimiento de la noche del martes no estaba vinculado a una investigación contra Semilla.y sus dirigentes como para que se puedan victimizar o ir a organismos internacionales o gobiernos extranjeros” a denunciar una persecución judicial, sostuvo Curruchiche.Arévalo y Giammattei se han reunido los últimos dos lunes para llevar a cabo la transición del Gobierno y en ambas citas participó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores internacionales.El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, la consideró una "acción sin precedentes" que "debilita la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco"."El Ministerio Público (Fiscalía) lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales", protestó por su parte la OEA en un comunicado.y poderes del gobierno a respetar plenamente el resultado de las elecciones" y "a abstenerse de acciones que socaven estos resultados".Las cajas incautadas contenían los votos emitidos, nulos, en blanco, papeletas no utilizadas y otros utensilios utilizados por cada mesa electoral.La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, denunció la apertura de las cajas como "inédita y preocupante".Pese a la incertidumbre provocada, aclaró que"y eso no puede cambiarse".“Ante la situación provocada, hemos informado al presidente (Alejandro) Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias”, informó Arévalo anoche en conferencia de prensa.; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a los que acusa de perseguir a su partido, el Movimiento Semilla, y de “golpistas”.“Los golpistas deben renunciar”, remarcó el mandatario electo.“Es necesario que, además de este proceso de transición, cese la persecución judicial y la intimidación que se ejerce desde instituciones del sector justicia en contra de nuestro partido y de los funcionarios que han sido electos”, agregó en un discurso en la antigua sede del gobierno de la capital.Después de la primera vuelta,, lo que fue avalado por el juez Fredy Orellana, aunque después la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en la segunda vuelta.Tras el balotaje, el fiscal volvió a arremeter contra el partido y el Registro de Ciudadanos suspendió a Semilla, lo que le impedía hacer actividades, e hizo que la conducción del Congreso declarara a la bancada como independiente.Pocos días más tarde, sin embargo,, una vez que termine formalmente el actual proceso electoral.Arévalo, de 64 años, se impuso en segunda vuelta a la ex primera dama Sandra Torres, luego de dar la sorpresa en primera vuelta, pues no figuraba entre los favoritos en una veintena de candidatos.