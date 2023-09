Alerta en el Vaticano por el uso de la Inteligencia Artificial para crear armas autómatas

Desde la Santa Sede mostraron preocupación por el avance en el uso de los denominados "killer robots" y las armas autómatas. Foto: AFP

El vaticano se reúne con expertos por el uso de la Inteligencia Artificial en la industria armamentística. Foto: AFP

El encuentro de dos días tendrá como punto de partida el recuerdo de los 60 años de la encíclica Pacem in Terris. Foto: AFP

El Vaticano convocó a expertos de todo el mundo para que, como por ejemplo el uso de los denominados "killer robots" y las armas autómatas, con la realización de un seminario junto al instituto noruego de estudios para la paz PRIO en el que se buscará hacer una "evaluación ética" de los últimos avances tecnológicos en el campo."La investigación en inteligencia artificial ha permitido el desarrollo de nuevos sistemas de armas automatizadas, mientras que las tecnologías digitales se utilizan cada vez más como armas en los conflictos cibernéticos", plantea el programa que la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y PRIO organizarán en el Vaticano 19 y 20 de septiembre,El encuentro de dos días tendrá como punto de partida el recuerdo de los 60 años de la encíclica Pacem in Terris, del Papa Juan XXIII, "escrita a raíz de la crisis de los misiles cubanos"."La guerra es hoy un problema moral no menos urgente que cuando apareció Pacem in Terris en abril de 1963", agrega el programa.Uno de los responsables de la mesa de apertura prevista para el martes 19 es el director de PRIO y consultor del Premio Nobel para la Paz, Henrik Urdal, queya que "preocupa la proliferación de una tecnología que permite potencialmente su uso para armas químicas y nucleares"."En particular, por ejemplo, hay preocupación por armamentos como los denominados 'killer robots" y las armas autómatas, ya que estos desarrollos generados a partir del uso de la IA pueden aumentar la brutalidad de la guerra al estar basados en algoritmos. Pueden crear mucho daño y son muy difíciles de regular", advirtió Urdal.Otra de las premisas de los dos días de trabajo que se harán en la sede de la academia vaticana es quePara los organizadores, "en este contexto, la reflexión ética sobre las tecnologías bélicas contemporáneas, las restricciones que se les deben imponer, las prohibiciones que están en orden y las salvaguardias que deberían establecerse para garantizar la protección de la humanidad, es un imperativo de nuestra época"."Se han invitado a expertos que puedan abordar los últimos avances tecnológicos en los conflictos armados y proporcionar una evaluación ética de las perspectivas de lograr una paz estable en este contexto en rápida evolución", agrega la invitación a la que accedió Télam.Entre los participantes estarán también el cardenal ghanés Peter Turkson, la presidenta de la academia vaticana Helen Alford, el canciller austríaco Alexander Kmentt, miembros de la Academia naval de Estados Unidos, del instituto por la paz de Estocolmo y académicos de las universidades de Columbia, Notre Dame y Bolonia, entre otros.