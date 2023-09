Milei se reunió con el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo

Los contactos entre Javier Milei y Luis Barrionuevo se intensificaron después de las PASO.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se reunió con el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Luis Barrionuevo, informó este miércoles el espacio libertario."La reunión tuvo como objetivo conversar acerca de cómo dinamizar el sector laboral para que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento de la mano del trabajo genuino.", detalló LLA en un comunicado, en el que no se brindan precisiones sobre el lugar y el momento en el cuál se produjo este encuentro.Los contactos entre, e incluso el líder del gremio de los gastronómicos consideró que el diputado nacional libertario podía imponerse en las elecciones previstas para el próximo 22 de octubre, sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta.“Hoy no tengo dudas y lo digo porque lo veo en mis nietos, ya no en mis hijos, sino en mis nietos que ya votan que, como decimos los catamarqueños, creo que gana en primera vuelta y sin chicote”, había dicho Barrionuevo a fines de agosto en una entrevista con el diario catamarqueño El Ancasti.También hubo, y frente a ello, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros e integrante de la CGT, Pablo Moyano, advirtió que "nunca se reuniría" con candidatos que "impulsen una reforma laboral para quitarles derechos a los trabajadores".