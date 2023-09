Para Batakis, Milei propone "no cumplir la ley" al pretender retrasar el Presupuesto 2024

Foto: Ramiro Gomez

Críticas a la dolarización

La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, rechazó el pedido del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de retrasar la presentación del Presupuesto 2024 hasta después de las elecciones, pues implicaría “no cumplir con una ley”, al tiempo que criticó las propuestas de dolarización y de eliminación de la coparticipación del postulante ultraderechista., afirmó Batakis en diálogo con FM La Patriada, tras lo cual cuestionó que “un candidato a Presidente proponga no cumplir con una ley”.Milei, actualmente diputado, envió una nota con su firma y la de la diputada y candidata a vicepresidente Victoria Villarroel al ministro de Economía, Sergio Massa, donde pidieron la postergación de la presentación del Presupuesto para luego de las elecciones del 22 de octubre, pese a que el oficialismo está obligado a enviarlo al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año, tal como lo dispone la ley de Administración Financiera.Batakis también criticó las propuestas de Milei de eliminar la coparticipación y de dolarizar la economía.“El descalabro que (eliminar la coparticipación) generaría en la población sería tremendo porque hay provincias como Buenos Aires donde el 53% de todo su presupuesto se financia con la coparticipación y otras como Jujuy donde llega al 86%. Si se elimina este sistema, que es lo que propone Milei, todos los servicios que prestan las provincias como seguridad, justicia, salud y educación se dejarían de prestar y ni hablar de que no se harían más obras públicas”, manifestó la funcionaria.La extitular del Palacio de Hacienda consideró “preocupante”, “distópico” y “muy grave para la población” esta idea, y señaló que, pese a ser “inconstitucional”, un eventual mandato de Milei la podría llevar a cabo por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) hasta que la justicia se expida.Respecto de la dolarización,como candidata.“Eso del bimonetarismo es una ilusión y la forma de mostrar algo que, en la práctica, termina siendo dolarización porque la población que ve que circulan en la economía pesos y dólares se saca los pesos de encima para quedarse en dólares”, criticó.En ese marco, evaluó que “cualquiera de las dos fórmulas sería totalmente destructiva para los trabajadores y sobre todo para la clase media”.Para Batakis, de llevarse a cabo una dolarización, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) sería de tan sólo “US$ 24”, e implicaría “confiscar todos los ahorros de los argentinos”.Según la titular del BNA, quien defienden la dolarización proponen una economía "donde ganan muy poquitos y donde hay más pobreza, que es lo que pasó en los países que dolarizaron”.Por último, Batakis también se refirió al vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).“Quizás el mayor inconveniente (con el FMI) es que se pierde la autodeterminación de definir las políticas públicas que se quieren realizar”, manifestó, y señaló que “los países son soberanos y deberían tener la posibilidad de autodeterminarse”.“Hoy eso no existe y vino de la mano de (el gobierno de) Juntos por el Cambio. Pero, por otra parte, tenemos continuidad de Estado y, por más que no nos guste, la deuda con el FMI hay que pagarla. Entendemos que, si aceleramos los pagos, más posibilidades tenemos de definir nuestras políticas públicas”, concluyó Batakis.