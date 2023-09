Balearon a una mujer para robarle una mochila con 10 mil dólares. Foto: Captura de Street View

Cómo sucedió el robo

#VillaTesei Salía de la casa de unos amigos y un auto le frenó al lado. Dos ladrones armados fueron directamente a la mochila de la mujer. Ese dato no es menor, porque en el interior la víctima llevaba 10.000 dólares. Le pegaron dos tiros y huyeron. Ella está fuera de peligro. pic.twitter.com/92zgskc8DK — 24con (@24conurbano) September 13, 2023

"Estábamos acá en mi casa y salimos. Ella se estaba yendo y, ni bien abrimos la puerta, frenó un auto, bajó un hombre con un arma y ella atinó a correr un poquito. Ahí le dispararon" Amiga de la víctima

Una promotora de productos nutricionales fue baleada en una pierna por dos delincuentes que la interceptaron en la calle y, cuando salía de la casa de una amiga, en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, informaron este miércoles fuentes judiciales.El hecho se registró el pasado martes, minutos después de las 18, cuando la mujer salió de la casa de su amiga, situada en Delatte al 100 de esa localidad, yTal como quedó registrado en una cámara de seguridad de la cuadra, primero bajó del auto un hombre, que lo hizo del lado del acompañante, y luego un cómplice, que forcejearon con la mujer,En ese momento,La víctimadonde recibió asistencia médica y fue intervenida quirúrgicamente a raíz de un balazo en la pierna derecha, dijeron los voceros.El hombre que asistió a la mujer relató a la policía que la escuchó gritar y pedir auxilio, por lo que salió de la casa a ayudarla., relató.Las fuentes judiciales agregaron que se espera que la mujer sea dada de alta y pueda declarar sobre el hecho.En tanto, en la mañana de este miércoles,al canal Crónica HD."Estábamos acá en mi casa y salimos. Ella se estaba yendo y, ni bien abrimos la puerta, frenó un auto, bajó un hombre con un arma y ella atinó a correr un poquito. Ahí le dispararon. Cuando le dispararon se puso a forcejear, salió mi marido a defenderla y después se fueron", relató."Ella -agregó Mayra- tenía algo de dinero en su cartera, no sé cuánto. Ella venía de su casa. Yo le estaba haciendo el color en su casa, hicimos una tarde de peluquería y después se iba a su casa"."No se si fue al voleo. Ella está bien gracias a Dios. Solo rompió tejido blando el disparo. No pude verla después. No sabía ni siquiera que tenía algo de plata. No están identificados los ladrones", contó Mayra.La amiga contó que la víctima es promotora de productos Herbalife y que puede ser que haya hecho alguna transacción y alguien "la vendió"., concluyó la mujer.La causa se encuentra a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Morón , quienes trabajaban con relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad para lograr identificar y detener a los delincuentes.