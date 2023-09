Ucrania logró "grandes avances" para ingresar a la Unión Europea

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. / Foto: Archivo AFP.

Subsidios a la automóviles eléctricos

Otros tramos del discurso

La presidenta de la Comisión Europea (CE),en su deseo de adherir a la Unión Europea (UE), defendió la ampliación del bloque y consideró "vital mantener abierto el diálogo" comercial "con China" al abordar "los subsidios a los automóviles eléctricos"."El futuro de Ucrania está en nuestra Unión", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.de país candidato a la adhesión.Aunque el proceso normalmente lleva varios años -en algunos casos, más de una década-, el gobierno ucraniano presiona para que se inicien conversaciones formales este mismo año.Agregó que "la adhesión se basa en el mérito, y la Comisión Europea siempre defenderá este principio. Se necesita trabajo duro y liderazgo"."Pero. Hemos visto los grandes avances que Ucrania ha logrado desde que le concedimos el estatus" de país candidato, abundó la funcionaria alemana, citada por las agencias de noticias AFP y Europa Press.Ucrania y su vecina Moldavia se unieron a un grupo de naciones de los Balcanes occidentales que aguardan desde hace años y con creciente impaciencia poder avanzar en su intento de unirse a la UE.Von der Leyen refirió que la, sin esperar a cambiar primero sus propios tratados fundacionales.En su discurso sobre el Estado de la UE, también anunció la apertura de un panel para investigar los subsidios a los automóviles eléctricos en China."Los mercados mundiales están ahora inundados de. Y su precio se mantiene artificialmente bajo enormes subvenciones estatales", expresó.Indicó que esos subsidios están "distorsionando nuestro mercado. Y como no aceptamos esto desde dentro, no lo aceptamos desde fuera".Apuntó que la UE "está abierta a la competencia, no para una carrera hacia el fondo del pozo" y enfatizó que"Igualmente es vital mantener abiertas las líneas de comunicación y diálogo con China, porque también hay temas en los que podemos y debemos cooperar", ponderó.En este sentido, recordó la base de la UE para sus relaciones con China: "Eliminar riesgos, no desacoplar".En su largo discurso, Von der Leyen tambiény admitió que el retorno a una inflación de 2% anual no ocurrirá de inmediato."Sabemos que el retorno a la meta del Banco Central Europeo (de 2%) tomará tiempo". A su vez, pidió a los eurodiputados y a los Estados de la UE que completen la reforma de la política migratoria.Consideró queEl Parlamento y el Consejo Europeo tienen una oportunidad histórica para hacerlo realidad'.Pidió que los países del bloque demuestren que Europa puede gestionar la migración de forma eficaz y compasiva. "¡Terminemos el trabajo!", proclamó.El Pacto, presentado en septiembre de 2020 por la CE, prevé un sistema de solidaridad entre los Estados miembros en la atención a los refugiados y un examen acelerado de las solicitudes de asilo de determinados migrantes en las fronteras a fin de devolverlos más fácilmente a su país de origen o tránsito si su demanda es rechazada.Von der Leyen también consideró quepara luchar contra los traficantes de personas, cuyo modo de operar "está en constante evolución"."Debemos trabajar con nuestros asociados para luchar contra este flagelo global de la trata de seres humanos", instó.