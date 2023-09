Paro y movilización en hospitales porteños para exigir "aumento de salarios"

La agrupación Hospitales de la Ciudad, nucleada en ATE,, para reclamar contra el "modelo de desigualdad" del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y "exigir un aumento salarial igual a la canasta básica".La agrupación de trabajadores de la salud, y "para exigir un aumento salarial igual a la canasta familiar" con el fin de "paliar lo perdido por la inflación ante salarios de 180 mil".En un comunicado, la organización detalló que además del aumento salarial,El integrante de la agrupación Hospitales de la Ciudad, Héctor Ortiz, planteó en declaraciones a Télam: "Estamos cansados, hace años que venimos planteando esto, no encontramos respuesta, la ciudad más rica del país y no da respuesta"."Lo único que conseguimos es que sigan desmantelando nuestros hospitales, nos estamos quedando sin personal, las guardias están desbordadas", denunció y pidió el acompañamiento de la "ciudadanía" porque, dijo, "no es un problema solo de los trabajadores sino de toda la ciudad".