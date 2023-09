El CEO de YPF llamó a hacer de Vaca Muerta una plataforma exportadora

Foto: David Sánchez.

El director ejecutivo de YPF, Pablo Iuliano, afirmó que la industria del gas y el petróleo debe, para acelerar los tiempos de la consolidación de una plataforma exportadora de hidrocarburos, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, que le "cambie la cara al país" y le permita sumar en pocos años ingresos por 20.000 millones de dólares anuales.que de no haber ocurrido le estaría significando hoy al país "estar importando 16.000 millones de dólares anuales en términos de petróleo y de gas".La cifra no pareció casual que fuera destacada por el directivo de la compañía, ya que es la estimación de máxima que se estima podría derivar el juicio que el Estado argentino afronta en los tribunales de Nueva York por una demanda de un fondo buitre por la nacionalización de 2012."Loma Campana -afirmó en sintonía- no sólo lleva invertidos 9.000 millones de dólares en el primer proyecto de shale fuera de los Estados Unidos, sino que es la piedra fundacional de Vaca Muerta: Toda la industria invirtió a partir de ese momento hasta los actuales US$ 39.000 millones y los 300.000 barriles de crudo, de los cuales se exporta casi 25%".En ese sentido, repasó los proyectos encarados por las compañías pero admitió que "eso no es suficiente, hay que ir por más: Tenemos que alinear a todos los sectores detrás del objetivo de construir en Argentina una plataforma de exportación de petróleo y gas basada en Vaca Muerta".en un diálogo en la denominada Charla con los CEOs, que sostuvo con el presidente del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo (IAPG), Ernesto López Anadón.En otro tramo, Iuliano volvió a citar la experiencia de Loma Campana como referencia fundacional del no convencional en el país, al señalar que "como hace diez años muchos decían que desarrollar el shale era imposible en la Argentina, hoy estamos lanzando un oleoducto con una terminal de exportación de 1 millón de metros cúbicos y un puerto competitivo para monetizar el recurso".También en la jornada participaron el presidente de Shell Argentina, Ricardo Rodríguez, quien también se refirió a la importancia de avanzar en "consensos grandes acerca de la importancia de Vaca Muerta y del sector energético para diversificar la economía argentina" a lo que aseguró;Entre los desafíos de corto plazo, el directivo aseguró que todas las operadoras demostraron estos años que tienen una rentabilidad competitiva "sin embargo, hay tres cosas que la disminuyen en sus posibilidades como el acceso de divisas, el precio para el que no hay un libre mercado, y las reglas claras competitivas y estables".Por su parte, la nueva directora general de Total Energies,"Vamos a abastecer la demanda interna con un impacto positivo en el balance comercial por menor importación de gas. Hoy estamos con la misión de producir en noviembre de 2024" anunció Remy quien coincidió en que cada proyecto busca la competitividad por el precio, el acceso a divisas y la estabilidad de reglas.La Exposición reúne a más de 300 expositores de toda la cadena de valor de la industria petrolera y es punto de encuentro de los principales directivos de las empresas que operan fundamentalmente en la formación neuquina de Vaca Muerta.