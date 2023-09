Di María heredó la cinta de capitán de Messi y estuvo "a la altura"

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

Argentina venció este martes con autoridad a Bolivia por 3 a 0 en los 3.650 metros de altura de La Paz, un lugar al que siempre se adaptó muy bien Ángel Di María por su capacidad aeróbica, y hoy, con el valor agregado de heredar la capitanía del ausente Lionel Messi, estuvo en la cima del podio de otras grandes actuaciones individuales de los dirigidos por Lionel Scaloni.En orden decreciente, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico con su primer gol en la selección y Nicolás González, que marcó el tercero y volvió por sus fueros después de perderse el Mundial, también se pararon en la cumbre de los destacados en esta segunda fecha en la que Argentina por primera vez ganó dos partidos seguidos en La Paz.El análisis de la tarea de los jugadores del seleccionado argentino ante Bolivia es este::Emiliano Martínez (6): No pasó sobresaltos, y mejor que así fuera, porque tanto en la práctica de ayer como en los ejercicios precompetitivos de hoy se mostró siempre ahogado y pidiendo aire, aunque sus movimientos fueran mínimos.Nahuel Molina (6): Cumplió con la función en el lateral derecho, pero aunque tuvo poco trabajo defensivo, no se prodigó demasiado en ataque, reservando fuerzas también por imperio de la altura.Cristian Romero (6): Lo mismo que Molina, esta vez fue marca pero sin desprendimientos en ataque. Cuando el domingo llegó a La Paz se lo vio inmediatamente con un tubo de oxígeno en las manos. Por eso no corrió como ante Ecuador.Nicolás Otamendi (6): La ubicuidad de siempre para cortar, marcar y ser la voz de mando junto a su ladero ideal, el "Cuti" Romero.Nicolás Tagliafico (7) El desgarro de Marcos Acuña le permitió adueñarse del lateral izquierdo en estos dos primeros partidos de Eliminatorias, ante Ecuador el jueves pasado y hoy frente a Bolivia, donde se le dio por primera vez marcar un gol con la camiseta albiceleste, algo que se le había escapado por muy poco en el cotejo anterior. Después de 51 partidos pudo anotar. Era el único campeón del mundo sin tantos..Rodrigo De Paul (7): Su habitual despliegue no se interrumpió por los efectos de la altura. Corrió, pasó bien, recuperó y fue auxilio permanente. Una rueda a la que nunca le faltó aire.Enzo Fernández (8): Mejoró en gran medida su performance respecto del encuentro con los ecuatorianos. Esta vez jugó más adelantado, en la posición que lo está ubicando Mauricio Pochettino en Chelsea y tuvo más la pelota en los pies. Y con ella pesó en tres cuartos de cancha, y además abrió el marcador, marcando su segundo gol con la camiseta argentina después del recordado segundo tanto a México en el Mundial de Qatar.Alexis Mac Allister (6): Como Enzo Fernández estuvo posicionado donde lo está poniendo el alemán Jurgen Kloop en Liverpool, de volante central, y cumplió con presencia y distribución, regulando el ritmo para sortear la altura.ÁNGEL DI MARÍA (9): La figura, como cada vez que Argentina juega en La Paz. Dos asistencias, gambetas por el medio, por los costados, pases claros y precisos y una entrega encomiable. Y encima luciendo la cinta de Messi, como para que no queden dudas de quien es el "vicepresidente" de esta selección dentro de la cancha. "Lo de la altura es psicológico", declaró al final del encuentro. Un "terapeuta" de la pelota.Julián Álvarez (7): Le faltó el gol, que se le pudo dar sobre el final pero falló en un control que orientó hacia dentro cuando las circunstancias indicaban que fuera hacia fuera, pero al final la acción terminó en el tercer gol de Nicolás González. Como en River y en Manchester City, también se "corrió todo", presionando alto y jugando alto también. , :Nicolás González (7). Se llevaba un "6" porque su tarea y la misión que le encomendó Scaloni y que no pudo cumplir frente a Ecuador hoy la había desarrollado correctamente, acaparando el corredor izquierdo "ofendefensivo" de la selección, y sobre el final coronó con un zurdazo goleador que selló el reencuentro con la celeste y blanca luego de la amargura de no poder estar en Qatar.Exequiel Palacios (6): Jugó un cuarto de hora, muy poco para resaltar su desempeño por acciones puntuales, pero sí vale destacar que reemplazó a Rodrigo De Paul y mantuvo el equilibrio del mediocampo argentino en el cierre del encuentro. Es otro "especialista" en altura y, de hecho, sonaba para ser titular.Leandro Paredes. Alejandro Garnacho, Ángel Correa y Lautaro Martínez jugaron los últimos 10 minutos y lo que más valió fue que el atacante de Manchester United cumplió con el protocolo de actuar en tres partidos oficiales con la camiseta argentina, por lo que ya no podrá ser captado por ningún otro seleccionado (su padre es español).