Los hinchas argentinos se hicieron sentir en la altura de La Paz

por Enviado Especial

El público boliviano sufrió con la dura derrota de su seleccionado ante los campeones del Mundo en La Paz, pero dejó dos situaciones insólitas con el delirio por el ingreso de Ángel Correa, que usó el dorsal "10" del ausente Lionel Messi, y el pedido de renuncia al entrenador argentino Gustavo Costas.



En el debut de la "verde" en la altura de La Paz (3.650 metros), el estadio Hernando Siles lució completo con 42 mil espectadores que sufrieron con la gran actuación de la Argentina.



La tarde soleada de La Paz dejó dos hechos insólitos que merecen una mención aparte.



En el minuto 87, Lionel Scaloni pidió el ingreso de Ángel Correa, quien usó la número 10 ante la ausencia de Lionel Messi.



Desde varios sectores se levantaron y comenzaron a corear el nombre del astro argentino que no se movió del banco de suplentes y no estuvo disponible.



La expectativa por ver a Messi en cancha duró varios segundos hasta que se dieron cuenta que el 10 que había entrado era otro rosarino, en este caso, "Angelito" Correa.







¡ESE NO ES MESSI! 😅



El público boliviano deliró con el ingreso del número 10 argentino a los 86´, pero no se percató de que no se trataba de Leo. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/TPrGPkyCQY