Angel Di María: "Merecíamos un partido así"

#BOL 0-3 #ARG | "Feliz porque se ganó, porque se hizo un gran partido" dijo Ángel Di María luego de la goleada en La Paz.



📲 Mirá lo mejor de Argentina vs Bolivia en https://t.co/fnEKkuadQ9#SomosMundiales #Eliminatorias pic.twitter.com/VIlXyBckAg — Televisión Pública (@TV_Publica) September 12, 2023

Ángel Di María, una de las figuras del seleccionado argentino en el triunfo ante Bolivia 3 a 0 en La Paz por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, afirmó hoy tras el encuentro que "merecíamos un partido así, cada vez que llegamos pudimos convertir"."Sentimos un poco la altura, pero cada vez que llegamos pudimos convertir, éso fue lo importante. Merecíamos un partido así", aseguró Di María en declaraciones a TyC Sports.El "Fideo" añadió que además, "no le hicieron goles a 'Dibu' (Emiliano Martínez), por lo que es bueno terminar con el arco en 'cero'. Ésto recién empieza, pero era muy importante ganar".Respecto del cariño que recibió el seleccionado de parte del público boliviano, Di María comentó que "es imposible que la gente de otros países no quiera a Argentina, tenemos al mejor del Mundo, quien hoy no pudo jugar por una molestia, pero todos aman a Messi".Finalmente, con relación al uso de la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi, el delantero del Benfica de Portugal comentó "fue algo muy lindo, pero fue porque no estaba 'Leo'. No hablamos nada con él respecto del tema, porque hasta último momento no se sabía si iba a jugar, pero bueno la responsabilidad quedó para mí y fue muy lindo".Argentina le ganó esta tarde a Bolivia por 3 a 0 en el estadio Hernando Siles de La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.