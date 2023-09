YPF inauguró la primera "Estación de Servicio del Futuro" de Río Gallegos

La nueva estación cuenta con tres islas de atención con surtidores óctuples / Foto: Walter Díaz.

La empresa YPF inauguró este martes la primera "Estación de Servicio del Futuro" de la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, con la presencia de su presidente Pablo González, la gobernadora Alicia Kirchner, el intendente Pablo Grasso y el presidente del ACA, Jorge Rosales.La obra, considerada como "un nuevo paradigma donde la tecnología es el factor determinante de todas las operaciones", forma parte de la red de 1.650 estaciones de servicios que "atiende a un millón y medio de personas, por día, en toda la Argentina".Durante su alocución, Kirchner dijo que "en Santa Cruz tenemos un sentido muy fuerte de identidad y pertenencia y un sentido muy fuerte del futuro; por eso esta estación tiene identidad", al tiempo que resaltó "no vamos a bajar los brazos nunca para que crezca como corresponde".En lo político, agregó: "Por eso hay que mirar muy bien hacia dónde vamos y elegir muy bien; o elegimos el futuro para todos o elegimos encadenarnos en aquellos que ven el mundo de una sola manera y confunden la libertad con hacer cualquier cosa".A su turno, González insistió en que "vamos a seguir trabajando para que Santa Cruz se posiciones como productora energética" al mencionar que "el proceso de recuperación en 2021 comenzó a aumentar; en 2022 invertimos 440 millones de dólares y este año 570".A modo de deseo, expresó que "no es sólo una estación de servicio; si Dios quiere y las cosas funcionan, en unos años YPF estará llenando tanques de vehículos en Río Gallegos con petróleo no convencional de Palermo Aike".Antes de la recorrida por las nuevas instalaciones, Rosales dijo que como institución civil sin fines de lucro "estamos orgullosos de acompañar a YPF a lo largo y ancho de todo el país; y nos jactamos de ser el primer vendedor minorista de YPF, contando con 200 estaciones de servicio donde se vende 500 millones de litros mensuales".La nueva estación cuenta con tres islas de atención con surtidores óctuples, un novedoso y nuevo techo y una moderna tienda full. La iluminación y cartelería es alimentada con tecnología led.